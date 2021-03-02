بعد مقطع الطنجرة.. “بوراك” يحصد ملايين المشاهدات بخدعة أربكت الرئيس الشيشاني (فيديو)

مازح الطباخ التركي الشهير بوراك أوزدمير الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وتظاهر أنه اختل توازنه أثناء حمله صينية ضخمة وأنها ستسقط عليه.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره بوراك عبر حسابه في إنستغرام كيف يقدم بوراك الطعام لقديروف عندما بدا وكأنه كاد أن يُسقط الصينية الضخمة لإخافة الحاضرين، فلمّا علم قديروف أن الأمر مجرد مزحة دخل في نوبة من الضحك وصفق له مع الحضور.

وحصل المقطع على أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ أن نشره بوراك قبل يومين فقط. والشيشان هي إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية وتقع في شمال شرق منطقة القوقاز.

ويبدو أن مقاطع فشل بوراك تحصل على مشاهدات أكثر من مقاطع نجاحه، إذ حظي فيديو آخر كان قد نشره بوراك منذ أسبوع على ملايين المشاهدات أيضًا عندما فشل في قلب طنجرة ضخمة وكاد أن يسقط الطعام على الأرض لولا تدخل مساعديه في آخر لحظة.

ومحمد بوراك أوزدمير هو طباخ تركي ولد عام 1994 في مدينة أنطاكية بمحافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية التركية.

وورث بوراك مهنة الطبخ عن أبيه وجده وبدأ في مزاولتها منذ أن كان عمره 16 عامًا، وتمتلك عائلة بوراك سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

واستطاع بوراك أن يحقق شهرة عربية وعالمية من خلال مقاطع فيديو احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشتهر بتحضير الوجبات الضخمة والمعقدة.