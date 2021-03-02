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بيان مشترك جديد لمصر والسودان بشأن سد النهضة.. ماذا جاء فيه؟

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202105:05 PM (مكة المكرمة)

أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، وشددا على تمسك البلدين بمقترح تشكيل لجنة رباعية دولية.

وشدد البلدان، في بيان مشترك في ختام مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة، على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لاتفاق.

وكذلك أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لمصر والسودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية وتهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.

وأكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس /آذار 2015.

وشددا كذلك على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، من خلال تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

ودعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبها أكدت وزيرة خارجية السودان خلال المؤتمر اليوم مع نظيرها المصري، على أنه يجب حسم جميع الملفات المتعلقة بسد النهضة قبل بدء التعبئة الثانية مشيرة إلى التزام السودان بالوصول إلى اتفاق بأطر قانونية واضحة.

وقالت الوزيرة السودانية، إن التعبئة الثانية لسد النهضة “تهدد حياة 20 مليون سوداني وأن توقف المباحثات يضعنا امام مخاطر كبيرة”.

وأضافت “توافقنا مع مصر على أن يكون هناك سقف زمني قبل تحرك آخر في إطار سعي إثيوبيا نحو بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي”.

وقال وزير الخارجية المصري “هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة من أجل التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث”.

وبشأن الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قالت وزيرة الخارجية السودانية “مسألة الحدود مع إثيوبيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية ومنفتحون لجعل هذه المنطقة منطقة تعاون”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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