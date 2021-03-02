البث الحي
الأخبار|مصر

السيسي يؤجل قانون الشهر العقاري ويلمح لرسوم جديدة.. ومصريون: يعشق اللقطة (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202111:21 AM (مكة المكرمة)

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري المثير للجدل ردود فعل واسعة على منصات التواصل، وقال كثيرون إن ما حدث كان متوقعا لأن السيسي “يعشق اللقطة” والاضطلاع بدور “القائد المنقذ الحنون على شعبه”.

فبعد غضب شعبي واسع على خلفية التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري وجه الرئيس السيسي أمس الإثنين بتأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم تحصيل قيمة ثابتة عند تسجيل تلك الأملاك خلال العامين القادمين، وفق بيان الرئاسة.

لكن البيان أشار إلى استبدال تلك الضريبة بدفع رسوم أخرى -لم يحددها- بحيث يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وبعد إعلان التأجيل، شهدت المنصات المصرية تفاعلات واسعة، إذ رأى مدونون أن من عادة النظام المصري أن يصدر القوانين التي تجعل المواطنين يصرخون ويئنون ثم فجأة يظهر الرئيس وكأنه المنقذ الذي يحن قلبه دائمًا على المواطن المغلوب على أمره، واصفين هذه الممارسة بأنها باتت “متكررة ورخيصة”.

 

وقالت إحدى المغردات “يفرض ضرائب باهظة مستحيلة الدفع مستبعدة التحصيل، فيعبر المواطنون عن استيائهم فيخففها إلى ضرائب باهظة ممكنة الدفع سهلة التحصيل، وهنا يبدو رقيق القلب مُراعيًا لأحوال الناس”.

وكتبت أخرى ساخرة “بعد سنتين يكون المواطنون حوشوا شوية (وفروا قليلًا) ونأخذ الفلوس منهم عادي عاشق اللقطة قال كلمته!”.

 

وكتب الباحث في الشأن العسكري محمود جمال معلقًا على قوة التأثير الشعبي في القرار السياسي “قانون الشهر العقاري أُجل، وحراك سبتمبر 2020 أدى إلى تراجع وتيرة الإزالات التي كانت تقوم بها الحكومة، وما فعلته طالبات الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بالأمس (تظاهرن بعد منعهن من دخول الامتحان بدعوى تأخرهن عن موعده) أدى إلى إعادة الامتحان في وقت آخر. التكاتف المجتمعي في الضغط على الحكومة للحد من التجاوزات والشطط بات يأتي بنتائج”.

من جانبه غرد النائب مصطفى بكري قائلًا “قرار الرئيس السيسي بتأجيل ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين قرار حكيم ويلبي مطالب المواطنين، الرئيس استمع إلى صوت الشارع الذي كان يئن من هذا القانون، أتمنى أن يكون موقف الرئيس رسالة للجميع خاصة وأن هناك قوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي نستمع فيه إلى آراء أصحاب المصلحة قبل إصدار أي قوانين”.

ورد عليه أحد المغردين قائلًا “أعضاء مجلس النواب يشكرون الرئيس السيسي لتأجيله قانون الشهر العقاري، رغم أنهم هم من وافقوا عليه”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

برلماني مصري سابق: نظام السيسي يسعى إلى “عسكرة الإسكان” (فيديو)

سياسي تونسي: اللقاحات الإماراتية الموجهة للرئاسة “هدية مسمومة” (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (الأناضول)

شلت الحركة في المدينة.. سيول قوية في مدينة تطوان المغربية (فيديو)

(الجزيرة)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
الأكثر قراءة

“زمن أحمد موسى”.. هجمة شرسة على أكاديمي انتقد الإعلام المصري (فيديو)

الإعلاميان المصريان المقربان من السلطة أحمد موسى "يمين" ونشات الديهي (مواقع التواصل)

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

دراسة قطرية تنشر نتائج صادمة عن تأثير التهاب اللثة على نسبة وفيات كورونا (فيديو)

الدراسة خلصت إلى أن حماية اللثة قد يجنب المصابين بفيروس كورونا خطر المضاعفات (الجزيرة مباشر)

بيل غيتس يحذر من الانسياق وراء إيلون ماسك وشراء البيتكوين.. لماذا؟ (فيديو)

بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" (غيتي)