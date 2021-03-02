السيسي يؤجل قانون الشهر العقاري ويلمح لرسوم جديدة.. ومصريون: يعشق اللقطة (فيديو)

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري المثير للجدل ردود فعل واسعة على منصات التواصل، وقال كثيرون إن ما حدث كان متوقعا لأن السيسي “يعشق اللقطة” والاضطلاع بدور “القائد المنقذ الحنون على شعبه”.

فبعد غضب شعبي واسع على خلفية التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري وجه الرئيس السيسي أمس الإثنين بتأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم تحصيل قيمة ثابتة عند تسجيل تلك الأملاك خلال العامين القادمين، وفق بيان الرئاسة.

لكن البيان أشار إلى استبدال تلك الضريبة بدفع رسوم أخرى -لم يحددها- بحيث يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وبعد إعلان التأجيل، شهدت المنصات المصرية تفاعلات واسعة، إذ رأى مدونون أن من عادة النظام المصري أن يصدر القوانين التي تجعل المواطنين يصرخون ويئنون ثم فجأة يظهر الرئيس وكأنه المنقذ الذي يحن قلبه دائمًا على المواطن المغلوب على أمره، واصفين هذه الممارسة بأنها باتت “متكررة ورخيصة”.

السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين

مش هتسيبك من شغل اللقطة pic.twitter.com/YsGF5gsQzd — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) March 1, 2021

وقالت إحدى المغردات “يفرض ضرائب باهظة مستحيلة الدفع مستبعدة التحصيل، فيعبر المواطنون عن استيائهم فيخففها إلى ضرائب باهظة ممكنة الدفع سهلة التحصيل، وهنا يبدو رقيق القلب مُراعيًا لأحوال الناس”.

وكتبت أخرى ساخرة “بعد سنتين يكون المواطنون حوشوا شوية (وفروا قليلًا) ونأخذ الفلوس منهم عادي عاشق اللقطة قال كلمته!”.

يفرض ضرائب باهظة، مستحيلة الدفع، مستبعدة التحصيل، فيعبر المواطنون عن استيائهم، فيخففها إلى ضرائب باهظة، ممكنة الدفع، سهلة التحصيل.. وهنا يبدو رقيق القلب مراعٍ لأحوال الناس تبدو أفكار مستمدة من التلمود https://t.co/jtgclcn0s9 — قلمٌ رصاص ✍ (@rosefield111) March 1, 2021

وكتب الباحث في الشأن العسكري محمود جمال معلقًا على قوة التأثير الشعبي في القرار السياسي “قانون الشهر العقاري أُجل، وحراك سبتمبر 2020 أدى إلى تراجع وتيرة الإزالات التي كانت تقوم بها الحكومة، وما فعلته طالبات الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بالأمس (تظاهرن بعد منعهن من دخول الامتحان بدعوى تأخرهن عن موعده) أدى إلى إعادة الامتحان في وقت آخر. التكاتف المجتمعي في الضغط على الحكومة للحد من التجاوزات والشطط بات يأتي بنتائج”.

من جانبه غرد النائب مصطفى بكري قائلًا “قرار الرئيس السيسي بتأجيل ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين قرار حكيم ويلبي مطالب المواطنين، الرئيس استمع إلى صوت الشارع الذي كان يئن من هذا القانون، أتمنى أن يكون موقف الرئيس رسالة للجميع خاصة وأن هناك قوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي نستمع فيه إلى آراء أصحاب المصلحة قبل إصدار أي قوانين”.

ورد عليه أحد المغردين قائلًا “أعضاء مجلس النواب يشكرون الرئيس السيسي لتأجيله قانون الشهر العقاري، رغم أنهم هم من وافقوا عليه”.

قانون الشهر العقاري الجديد ماهو إلا إعادة إنتاج للمصالحات الإبتزازية التي ثار عليها المصريون منذ عام وتراجع عنها النظام، تسمية "النصب" على المواطن باسم مستعار لن تلبسه ثوب الفضيلة، إرحموا من لم يجد من يحنوا عليه #قانون_الشهر_العقاري_نصباية — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) February 24, 2021