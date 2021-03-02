شاهد: بركان ينفث سحبا من الرماد بارتفاع أكثر من ثلاثة كيلو مترات

قالت وكالة مراقبة البراكين في إندونيسيا إن جبل سينابونغ بمقاطعة سومطرة الشمالية أرسل سحبًا من الرماد فوق مستوى سطح البحر بأكثر من 11 ألف قدم (ما يزيد عن 3 كيلو مترات) اليوم الثلاثاء.

وتظهر اللقطات التي صورت على بعد حوالي خمسة أميال جنوب شرق البركان الرماد وهو يرتفع نحو السماء بشكل مذهل، وقالت الوكالة إن سحابة الرماد ارتفعت “حوالي 11072 قدمًا (3374.75 مترًا) فوق مستوى سطح البحر”.

Timelapse Awan Panas Guguran #Sinabung – Sumatera Utara pic.twitter.com/ojqLhX45tQ — MAGMA Indonesia (@id_magma) March 2, 2021

وذكرت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات اليوم، لكنه نصح أن يبقى الناس على بعد ثلاثة كيلو مترات على الأقل من الحفرة البركانية.

ونُصح السكان المحليون بارتداء أقنعة عند مغادرة المنزل لتقليل الآثار الصحية للرماد البركاني.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم إبلاغ السكان المحليين والسياح بعدم دخول المنطقة المحيطة بالبركان.

يذكر أن نشاط بركان سينابونغ ازداد كثيرًا منذ العام الماضي ووُضِع التحذير منه في ثاني أعلى مستوى.

وتقع إندونيسيا على جانبي حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلازل نشطة للغاية، حيث تلتقي الصفائح المختلفة في القشرة الأرضية وتنتج عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

ويوجد في إندونيسيا ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا، أي أكثر من أي دولة أخرى بالعالم، وكان جبل سينابونغ غير نشط لعدة قرون قبل أن يثور مرة أخرى في عام 2010.