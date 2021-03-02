البث الحي
الأخبار|إندونيسيا

شاهد: بركان ينفث سحبا من الرماد بارتفاع أكثر من ثلاثة كيلو مترات

تظهر اللقطات رماد البركان وهو يرتفع نحو السماء بشكل مذهل (مواقع التواصل)
تظهر اللقطات رماد البركان وهو يرتفع نحو السماء بشكل مذهل (مواقع التواصل)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202104:19 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة مراقبة البراكين في إندونيسيا إن جبل سينابونغ بمقاطعة سومطرة الشمالية أرسل سحبًا من الرماد فوق مستوى سطح البحر بأكثر من 11 ألف قدم (ما يزيد عن 3 كيلو مترات) اليوم الثلاثاء.

وتظهر اللقطات التي صورت على بعد حوالي خمسة أميال جنوب شرق البركان الرماد وهو يرتفع نحو السماء بشكل مذهل، وقالت الوكالة إن سحابة الرماد ارتفعت “حوالي 11072 قدمًا (3374.75 مترًا) فوق مستوى سطح البحر”.

وذكرت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات اليوم، لكنه نصح أن يبقى الناس على بعد ثلاثة كيلو مترات على الأقل من الحفرة البركانية.

ونُصح السكان المحليون بارتداء أقنعة عند مغادرة المنزل لتقليل الآثار الصحية للرماد البركاني.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم إبلاغ السكان المحليين والسياح بعدم دخول المنطقة المحيطة بالبركان.

يذكر أن نشاط بركان سينابونغ ازداد كثيرًا منذ العام الماضي ووُضِع التحذير منه في ثاني أعلى مستوى.

وتقع إندونيسيا على جانبي حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلازل نشطة للغاية، حيث تلتقي الصفائح المختلفة في القشرة الأرضية وتنتج عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

ويوجد في إندونيسيا ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا، أي أكثر من أي دولة أخرى بالعالم، وكان جبل سينابونغ غير نشط لعدة قرون قبل أن يثور مرة أخرى في عام 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بلومبرغ: الإمارات تتراجع عن الانخراط في الحروب مع وصول بايدن

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (غيتي)

بيان مشترك جديد لمصر والسودان بشأن سد النهضة.. ماذا جاء فيه؟

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)

بعد مقطع الطنجرة.. “بوراك” يحصد ملايين المشاهدات بخدعة أربكت الرئيس الشيشاني (فيديو)

بوراك بدا وكأنه سيسقط الصينية الضخمة (مواقع التواصل)

شاهد: كيف أنقذ عامل توصيل رضيعة سقطت من الطابق الـ 12؟

الأكثر قراءة

قطة تقاطع ضيف الجزيرة مباشر على الهواء.. شاهد رد فعل المذيع (فيديو)

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

مستشار مرسي السابق يرد على اتهامات أحمد موسى بشأن قانون الشهر العقاري (فيديو)

المذيع المصري أحمد موسى (مواقع التواصل)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة