البث الحي
الأخبار|مصر

بينهم أحمد الديداموني.. مطالبات دولية بالإفراج عن أطباء مصريين معتقلين (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202112:58 PM (مكة المكرمة)

دشنت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية لمطالبة الرئاسة المصرية والنيابة العامة بوقف ترهيب العاملين الصحيين والإفراج الفوري عن كل المحتجزين منهم الذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وأشارت المنظمة في عريضتها إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض حتى الآن على ما لا يقل عن 9 من العاملين بالقطاع الصحي بعد إثارتهم بواعث قلق بشأن السلامة وانتقاد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأوضحت أن هؤلاء التسعة محتجزون بتهم غامضة مثل “نشر أنباء كاذبة” و”الإرهاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تعرّض العاملين الصحيين الذين يُعبّرون عن آرائهم بشكل صريح للاعتقال التعسفي والتهديدات والإجراءات الإدارية العقابية.

ولفتت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال هذه بدأت حتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا مستدلة على ذلك باعتقال طبيب الأسنان أحمد الديداموني عضو حملة سبتمبر 2019 والمعروفة باسم “أطباء مصر غاضبون”.

واعتقل الديداموني على خلفية تنديده عبر الإنترنت بانخفاض الأجور وظروف العمل وعدم كفاية المرافق الصحية، بحسب عريضة العفو الدولية.

واتسعت مناشدات الإفراج عن الأطباء المعتقلين في مصر لتشمل الرقعة الدولية أيضًا، إذ كتبت كاميل ديتشامبر من فرنسا “طبيب الأسنان المصري أحمد الديداموني سجين رأي. نطالب السيسي والنائب العام بالإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك جميع المتخصصين في الرعاية الصحية المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم”.

وعلّق ديف بيك من بريطانيا قائلًا “سجل مصر في حقوق الإنسان ليس عظيمًا”، مستشهدًا باعتقال صحفي شبكة الجزيرة محمود حسين لأكثر من 4 سنوات ثم إطلاق سراحه دون محاكمة.

ورأى مغردون مصريون أنه يحق للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري الهجرة للخارج بعد كل ما يلاقونه من ظلم واضطهاد سواء من ناحية الأجور أو ظروف العمل أو القمع إذا حاولوا الاعتراض.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“المقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. لماذا يفرق السيسي بين الضحايا من الجيش والأطباء؟ (فيديو)

أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأطقم الطبية موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد أنهم سيأخذون المقابل “عند ربنا” ولن تستطيع الدولة إعطائهم شيئا.

17/2/2021
المزيد من الأخبار

شاهد: كيف أنقذ عامل توصيل رضيعة سقطت من الطابق الـ 12؟

شاهد: طبيب يحضر جلسة محاكمة افتراضية وهو يجري عملية جراحية.. ماذا فعل القاضي؟

حضر الطبيب جلسة المحاكمة من داخل غرفة العمليات (مواقع التواصل)

“يا شعب مصر انتفض”.. دعوات مكثفة لثورة شعبية “تحرر” البلاد من حكم السيسي

ناشطون مصريون يدعون لثورة ضد السيسي (مواقع التواصل)

قطة تقاطع ضيف الجزيرة مباشر على الهواء.. شاهد رد فعل المذيع (فيديو)

الأكثر قراءة

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

بيل غيتس يحذر من الانسياق وراء إيلون ماسك وشراء البيتكوين.. لماذا؟ (فيديو)

بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" (غيتي)

سياسي تونسي: اللقاحات الإماراتية الموجهة للرئاسة “هدية مسمومة” (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (الأناضول)