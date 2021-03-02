بينهم أحمد الديداموني.. مطالبات دولية بالإفراج عن أطباء مصريين معتقلين (فيديو)

دشنت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية لمطالبة الرئاسة المصرية والنيابة العامة بوقف ترهيب العاملين الصحيين والإفراج الفوري عن كل المحتجزين منهم الذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وأشارت المنظمة في عريضتها إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض حتى الآن على ما لا يقل عن 9 من العاملين بالقطاع الصحي بعد إثارتهم بواعث قلق بشأن السلامة وانتقاد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

#Egypt: Dentist Ahmad al-Daydamouny has been arbitrarily detained since 2019 for denouncing health workers’ poor working conditions online. His detention renewal session is next week. Call on @EgyptianPPO & @AlsisiOfficial to release him immediately: https://t.co/TQ8sN6NkDW 📢 — Amnesty International (@amnesty) February 27, 2021

وأوضحت أن هؤلاء التسعة محتجزون بتهم غامضة مثل “نشر أنباء كاذبة” و”الإرهاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تعرّض العاملين الصحيين الذين يُعبّرون عن آرائهم بشكل صريح للاعتقال التعسفي والتهديدات والإجراءات الإدارية العقابية.

ولفتت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال هذه بدأت حتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا مستدلة على ذلك باعتقال طبيب الأسنان أحمد الديداموني عضو حملة سبتمبر 2019 والمعروفة باسم “أطباء مصر غاضبون”.

منظمة #العفو_الدولية تطالب الرئاسة المصرية والنيابة العامة بالإفراج عن الطبيب #أحمد_الديداموني والعاملين الصحيين المحتجزين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.@ajmhashtag pic.twitter.com/qVboUxBlgU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2021

واعتقل الديداموني على خلفية تنديده عبر الإنترنت بانخفاض الأجور وظروف العمل وعدم كفاية المرافق الصحية، بحسب عريضة العفو الدولية.

واتسعت مناشدات الإفراج عن الأطباء المعتقلين في مصر لتشمل الرقعة الدولية أيضًا، إذ كتبت كاميل ديتشامبر من فرنسا “طبيب الأسنان المصري أحمد الديداموني سجين رأي. نطالب السيسي والنائب العام بالإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك جميع المتخصصين في الرعاية الصحية المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم”.

Le dentiste égyptien Ahmad al-Daydamouny est un prisonnier d’opinion. @alsisiofficial @egyptjustice @EgyptianPPO nous vous demandons de le libérer immédiatement et sans condition, ainsi que tous les professionnels de santé détenus uniquement pour avoir exprimé leurs opinions. — Camille Dechambre (@CamilleDechamb3) March 1, 2021

وعلّق ديف بيك من بريطانيا قائلًا “سجل مصر في حقوق الإنسان ليس عظيمًا”، مستشهدًا باعتقال صحفي شبكة الجزيرة محمود حسين لأكثر من 4 سنوات ثم إطلاق سراحه دون محاكمة.

ورأى مغردون مصريون أنه يحق للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري الهجرة للخارج بعد كل ما يلاقونه من ظلم واضطهاد سواء من ناحية الأجور أو ظروف العمل أو القمع إذا حاولوا الاعتراض.

#Egypte Le dentiste Ahmad al-Daydamouny est un prisonnier d'opinion depuis 2019. A la veille de son audience @alsisiofficial @EgyptianPPO nous demandons sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que celle des soignants détenus uniquement pour avoir exprimé leurs opinions pic.twitter.com/jDIg05DW97 — Amnesty France (@amnestyfrance) March 1, 2021