بينهم أحمد الديداموني.. مطالبات دولية بالإفراج عن أطباء مصريين معتقلين (فيديو)

دشنت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية لمطالبة الرئاسة المصرية والنيابة العامة بوقف ترهيب العاملين الصحيين والإفراج الفوري عن كل المحتجزين منهم الذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وأشارت المنظمة في عريضتها إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض حتى الآن على ما لا يقل عن 9 من العاملين بالقطاع الصحي بعد إثارتهم بواعث قلق بشأن السلامة وانتقاد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

#Egypt: Dentist Ahmad al-Daydamouny has been arbitrarily detained since 2019 for denouncing health workers’ poor working conditions online. His detention renewal session is next week.

Call on @EgyptianPPO & @AlsisiOfficial to release him immediately: https://t.co/TQ8sN6NkDW 📢

