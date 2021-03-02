لاعب الزمالك “بن شرقي” يتسبب في وقف أستاذ جامعي عن العمل.. ما القصة؟

أحالت كلية الحقوق في جامعة سوهاج (جنوبي مصر) أستاذا جامعيّا إلى التحقيق وأوقفته عن العمل، عقب انتشار صور على منصات التواصل الاجتماعي لامتحان وضعه الأكاديمي أثار الجدل.

وقوبل الأستاذ الجامعي أحمد عبد الموجود بهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سؤال في امتحان مادة “القانون الدولي الخاص” للفرقة الرابعة بكلية الحقوق، افترض خلاله وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وحسب الورقة المتداولة تضمّن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث اللاعب المغربي أشرف بن شرقي (26 عامًا) عقب وفاته افتراضيا متأثرا بإصابته بكورونا.

كلية حقوق سوهاج

تسيء للاعب مغربي محترف في مصر

وتفترض اصابته بكورنا ووفاته في سؤال امتحان الفرقة الرابعة

-ليه؟

لأنه لاعب في #الزمالك

-ليه؟

استهانة بالزمالك وجمهوره، وبمشاعر الاشقاء المغاربة عندما يقرأون هذا العبث، تجاه بن شرقي لاعب المنتخب المغربي

-الزمالك مستباح.. للأسف pic.twitter.com/KJHiGBNgII — motaz elshamy (@motazelshamy) March 2, 2021

وتداول ناشطون صور الامتحان الذي ورد فيه السؤال الأول -المثير للجدل، في حين أصدرت جامعة سوهاج بيانًا توضيحيًّا أعلنت فيه إيقاف عضو هيئة التدريس وإحالته إلى التحقيق.

وطالب عدد من مشجعي الزمالك المصري بطرد الدكتور ومعاقبته، وتقديمه اعتذارا للاعب وإدارة النادي بعد الخطأ الذي صدر منه بحقهم.

وعلق الإعلامي الرياضي المصري يحيى حمزة على الواقعة: “سؤال الامتحان المتعلق بوفاة بن شرقي شيء مرفوض شكلا ومضمونا، وفعلاً هذه الأشياء هي التي تتسبب بتعصب حقيقي”، مضيفا “من حق أي أحد أن ينتقد أي لاعب أو مسؤول ولكن بكل احترام أما غير ذلك فهو تعصب”.

🔴 سؤال الامتحان بتاع وفاة #اشرف_بن_شرقي حاجة مرفوضة شكلاً و موضوعاً وفعلاً دي الحاجات اللي بتعمل #تعصب حقيقي، السخرية في الإعلانات والمسلسلات والأفلام ودلوقتي في الامتحانات ده مرض خبيث مش اي حاجة تانية .. من حق اي حد ينتقد اي لاعب او مسئول بس بكل احترام غير كده يبقي #تعصب. pic.twitter.com/ZZDqCMhSjz — Yehia Hamza (@YehiaHamza10) March 2, 2021

وقال مغرد آخر: “بخصوص واقعة أشرف بن شرقي فهو أمر غير أخلاقي أبدا، ولا يقبله أي شخص محترم.. للأسف هوس التريند تخطى الفضائيات ووصل إلى معلمي الأجيال.. أتمنى عقابا قاسيا للحفاظ على أخلاقيات مجتمعنا”.

بخصوص واقعة اشرف بن شرقي فهو أمر غير أخلاقي بالمرة ولا يقبله اي شخص محترم.. للأسف هوس التريند تخطى الفضائيات ووصل إلى معلمي الأجيال.. أتمنى عقاب قاسي للحفاظ على أخلاقيات مجتمعنا — Hossam Noureldin (@hossam_nour74) March 2, 2021

"افترض وفاة أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري بكورونا".. سؤال في امتحان كلية الحقوق بـسوهاج

بالله عليكم لما دا يبقه مقدمة لسؤال من قبل استاذ في جامعة تقدر تتخيل احنا وصلنا لفين في التعليم …

الله يخربيتكم ماليتوا البلد 😜😏😂 pic.twitter.com/udxtErP75p — Noha Maher (@NohaMah87237719) March 2, 2021

والتزم بن شرقي وإدارة نادي الزمالك الصمت، دون أي تعليق حتى الآن، وبن شرقي لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/ تموز 2019، وقع عقدا مع الزمالك لمدة 3 مواسم.