البث الحي
الأخبار|مصر

لاعب الزمالك “بن شرقي” يتسبب في وقف أستاذ جامعي عن العمل.. ما القصة؟

لاعب الزمالك المصري أشرف بن شرقي (مواقع التواصل)
لاعب الزمالك المصري أشرف بن شرقي (مواقع التواصل)
2/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202112:13 AM (مكة المكرمة)

أحالت كلية الحقوق في جامعة سوهاج (جنوبي مصر) أستاذا جامعيّا إلى التحقيق وأوقفته عن العمل، عقب انتشار صور على منصات التواصل الاجتماعي لامتحان وضعه الأكاديمي أثار الجدل.

وقوبل الأستاذ الجامعي أحمد عبد الموجود بهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سؤال في امتحان مادة “القانون الدولي الخاص” للفرقة الرابعة بكلية الحقوق، افترض خلاله وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وحسب الورقة المتداولة تضمّن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث اللاعب المغربي أشرف بن شرقي (26 عامًا) عقب وفاته افتراضيا متأثرا بإصابته بكورونا.

وتداول ناشطون صور الامتحان الذي ورد فيه السؤال الأول -المثير للجدل، في حين أصدرت جامعة سوهاج بيانًا توضيحيًّا أعلنت فيه إيقاف عضو هيئة التدريس وإحالته إلى التحقيق.

وطالب عدد من مشجعي الزمالك المصري بطرد الدكتور ومعاقبته، وتقديمه اعتذارا للاعب وإدارة النادي بعد الخطأ الذي صدر منه بحقهم.

وعلق الإعلامي الرياضي المصري يحيى حمزة على الواقعة: “سؤال الامتحان المتعلق بوفاة بن شرقي شيء مرفوض شكلا ومضمونا، وفعلاً هذه الأشياء هي التي تتسبب بتعصب حقيقي”، مضيفا “من حق أي أحد أن ينتقد أي لاعب أو مسؤول ولكن بكل احترام أما غير ذلك فهو تعصب”.

وقال مغرد آخر: “بخصوص واقعة أشرف بن شرقي فهو أمر غير أخلاقي أبدا، ولا يقبله أي شخص محترم.. للأسف هوس التريند تخطى الفضائيات ووصل إلى معلمي الأجيال.. أتمنى عقابا قاسيا للحفاظ على أخلاقيات مجتمعنا”.

 

والتزم بن شرقي وإدارة نادي الزمالك الصمت، دون أي تعليق حتى الآن، وبن شرقي لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/ تموز 2019، وقع عقدا مع الزمالك لمدة 3 مواسم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

لبنان.. محتجون يقطعون الطرق احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية (فيديو)

محتجون في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية يقطعون بعض الطرق (مواقع التواصل)

ميانمار.. صحفي يبث على الهواء لحظة إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله (فيديو)

كاونج ميات هلينج، مراسل محطة صوت بورما الديمقراطي (رويترز)

اليمن.. اتهام ضابط إماراتي بإدارة عمليات اغتيال في شبوة (فيديو)

القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا في اليمن خارج إطار الحكومة الشرعية (رويترز)

إنستغرام تطلق ميزة جديدة لمنافسة “كلوب هاوس”

تطبيق إنستغرام يعتزم الالتحاق بموجة المحادثات الحية مثل شبكة كلوب هاوس (غيتي)
الأكثر قراءة

بعد مقطع الطنجرة.. “بوراك” يحصد ملايين المشاهدات بخدعة أربكت الرئيس الشيشاني (فيديو)

بوراك بدا وكأنه سيسقط الصينية الضخمة (مواقع التواصل)

ليبيا.. قائد بقوات حفتر يدمر معرضا لشركة سيارات في بنغازي (فيديو)

محمود الورفلي القائد بمليشيات حفتر والمطلوب لدى الجنائية الدولية

بيل غيتس يحذر من الانسياق وراء إيلون ماسك وشراء البيتكوين.. لماذا؟ (فيديو)

بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" (غيتي)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة