البث الحي
الأخبار|تونس

سياسي تونسي: اللقاحات الإماراتية الموجهة للرئاسة “هدية مسمومة” (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202110:17 AM (مكة المكرمة)

في تطور جديد للأزمة الدستورية  التونسية وبعد تسريب أنباء الهدية الإمارايتة لتونس المتعلقة بتقديم ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا موجهة لـ 500 شخص، وصف أكاديمي تونسي هذه اللقاحات بأنها هدية مسمومة.

وقال السياسي والأكاديمي التونسي طارق الكحلاوي للجزيرة مباشر، إن جوهرالقضية يتحدد في “جملة من الإشكالات الإجرائية على مستوى التسليم والسياق والتكتم على الخبر”.

وأضاف “أن هذه الهدية بلا معنى. ويبدو لي أن رئاسة الجمهورية تعاملت معها كسر من أسرار الدولة”.

وقال”أعتقد بأن الأمر يتعلق بهدية إماراتية مسمومة. وما بدأ لي واضحًا هو أن السفير الإماراتي هو الذي سرب المعلومة لعدد من الدبلوماسيين والسياسيين التونسين. ولست أدري لماذا اختارهذا التوقيت بالذات لتسريب هذه المعلومة”.

وقال وزيرالصحة التونسي السابق عبد اللطيف المكي، للجزيرة مباشر، إن الهدية الإماراتية لتونس والمتعلقة بتقديم ألف جرعة من اللقاح “كان من المفترض أن تسلم لإدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزراة الصحة من أجل الحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال هذه الجرعات”.

وأضاف المسؤول التونسي السابق “مكمن الإشكال هو أنه لم يتم الإعلان عن هذه الجرعات بصورة فورية حتى كشف عنها الإعلام، وبعد ذلك تم الإقرار بها من قبل رئاسة الجمهورية”.

وكانت الرئاسة التونسية قد كشفت عن تلقيها 500 جرعة مزدوجة من لقاح مضاد لفيرس كورنا بمبادرة من دولة الإمارات.

وقال قيس سعيد الذي أكد وصول اللقاحات “إنه لم يتم تطعيم أي شخص في رئاسة الجمهورية، وإن ما قيل بأن هناك جرعات خاصة موجهة لرئاسة الجمهورية أو أن جهة معينة استفادت منها، أمر كذب من قبل أولئك الذين يروجون للكذب”.

وأضاف “لقد تم تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، بانتظار مزيد من التثبت في نجاعتها وترتيب أولويات الاستفادة منها”.

من ناحيته، أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي عن فتح تحقيق فوري بعد إعلان رئاسة الجمهورية عن تلقيها اللقاح الإماراتي من دون علم الحكومة بوصول تلك اللقاحات ولا مصدرها ولا عدم مطابقتها للشروط الصحية ولا حتى بآثارها.

أما البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي فقد أصدر بيانًا جاء فيه “على إثر ما راج من شائعات بشأن تلقي رئيس مجلس نواب الشعب لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، فإنه يهم رئاسة المجلس أن تنفي نفيًا قاطعًا تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت. كما تؤكد رئاسة المجلس التزامها بسياسة الدولة في إطار الاستراتجية المعتمدة والأولويات التي وضعتها الدولة لمنح اللقاحات”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

تونس: رئيس الحكومة يعفي وزراء وافق عليهم البرلمان

تضاعفت مؤشرات الأزمة الدستورية في تونس بين الرئيس قيس سعيد والحكومة، وأخذت طابعا محتدما بعدما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي خمسة وزراء في الحكومة الحالية، كان يتوقع أن يشملهم التعديل الوزاري المعلق.

سياسي تونسي للجزيرة مباشر: مبادرة الغنوشي طوق نجاة والكرة الآن في ملعب الرئيس (فيديو)

أشاد رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية التونسي الأسبق بمبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لحل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، موضحًا أن الكرة الآن في ملعب الرئيس التونسي قيس سعيد.

20/2/2021
المزيد من الأخبار

برلماني مصري سابق: نظام السيسي يسعى إلى “عسكرة الإسكان” (فيديو)

السيسي يؤجل قانون الشهر العقاري ويلمح لرسوم جديدة.. ومصريون: يعشق اللقطة (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

مستشار مرسي السابق يرد على اتهامات أحمد موسى بشأن قانون الشهر العقاري (فيديو)

المذيع المصري أحمد موسى (مواقع التواصل)

شلت الحركة في المدينة.. سيول قوية في مدينة تطوان المغربية (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

“زمن أحمد موسى”.. هجمة شرسة على أكاديمي انتقد الإعلام المصري (فيديو)

الإعلاميان المصريان المقربان من السلطة أحمد موسى "يمين" ونشات الديهي (مواقع التواصل)

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

دراسة قطرية تنشر نتائج صادمة عن تأثير التهاب اللثة على نسبة وفيات كورونا (فيديو)

الدراسة خلصت إلى أن حماية اللثة قد يجنب المصابين بفيروس كورونا خطر المضاعفات (الجزيرة مباشر)