وفاة وزير مصري سابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد، فجر الجمعة، داخل مستشفى غرب القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، بأن “وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد، وافته المنية، عن عمر ناهز 69 عامًا إثر اصابته بفيروس كورونا”.

وذكرت أن “تشييع الجنازة تم عقب صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد (غرب القاهرة)، وتم دفنه بمقابر الأسرة على طريق القاهرة الإسماعيلية (شرق)”.

فيما أوضحت صحف محلية خاصة، أن “عبد الحميد عانى مؤخرا، من الإصابة بكورونا، وانتقل على إثر ذلك إلى مستشفى في الجيزة (غرب القاهرة) قبل أن توافيه المنية”.

خالص العزاء في وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد الناقد الأدبي والمثقف ووزير الثقافة في عام 2011

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه — wael kandil (@waiel65) March 18, 2021

وعمل شاكر عبد الحميد (مواليد 1952) أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحاز على عدة جوائز أبرزها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية بمصر، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب بالأردن، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون بالإمارات.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 193 ألفا و482 إصابة بفيروس كورونا، بينها 11 ألفا و472 وفاة، و148 ألفا و823 حالة تعاف.

مرة..دعيت للتحدث في ندوة عن الفن التشكيلي مع الوزير الدكتور شاكر عبد الحميد، فاعتذرت..قلت ماقدرش أكون أنا ود. شاكر على منصة واحدة! من أنا لأتحدث عن الفن في حضرته. بعدها حضر حفل توقيع كتابي الأخير داعماً ومواسياً اليوم فقدت الإنسانية الأستاذ والمُعلم شاكر عبد الحميد..السلام لروحه — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) March 19, 2021

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز، حتى ظهر اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 121.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر/كانون الأول 2019.

انعى بمزيد من الحزن والأسى أستاذنا الجليل العالم والمثقف ووزير الثقافة الأسبق

الدكتور شاكر عبد الحميد

اللهم تغمده بواسع رحمتك

لقد فقدنا إنسانا خلوقا وأستاذا عظيمًا.. وعالما جليلا طيب القلب دمث الخلق

إنا لله وإنا إليه راجعون

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الصور من لقاء ثقافي في البحرين 🇧🇭 pic.twitter.com/m102ZT3XDg — أحمد سعيد طَنْطَاوي (@TantawiPress) March 18, 2021

شهادة جميلة عن الراحل شاكر عبد الحميد pic.twitter.com/pJVceArM3k — Theresa's Life Matters (@Teresagobran) March 19, 2021

"أيام كورونا مؤلمة مرتبطة بالموت"..كلمات أخيرة للمثقف الكبير شاكر عبد الحميد

وزير الثقافة الأسبق قبل وفاته متأثرا بالفيروس pic.twitter.com/s4SUIX8pBp — مصراوي (@masrawy) March 19, 2021

كان أول لقاء لي بالأستاذ والناقد الكبير د. شاكر عبد الحميد في جامعة السلطان قابوس أواخر الثمانينات. درستُ على يديه مساق "التفسير النفسي للإبداع"، وكنتُ مذهولا وهو يحدثنا عن "الحاسة السادسة" نحن القادمين من القرى الذين لم نعرف من الحواس إلا خمسا!

رحم الله أستاذنا الجليل رحمة واسعة pic.twitter.com/uSdQlA0Q9s — هلال الحجري (@hilalalhajri1) March 19, 2021

بوفاة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق في مصر نكون قد خسرنا عالما متميزا في علم نفس الإبداع وإنسانا واسع الأفق . فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الدراسات النقدية والفنون عام 2012، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه وكل طلبته ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/84VFSSEsQi — د. علي بن تميم (@3litamim) March 19, 2021

رحم الله د.شاكر عبد الحميد الكاتب ووزير الثقافة السابق، أول ما تعرفت عليه من كتاب الفكاهة والضحك رؤية جديدة، الكتاب رحلة ممتعة في تعميق فهمي للفكاهة، ومنه تعرفت على ميلان كونديرا وروايته الضحك والنسيان وسخرية امبرتو إيكو في اسم الوردة، وتراث العرب في الضحك والفكاهة مع الجاحظ. pic.twitter.com/y3wRh1yFkr — محمد عبدالعزيز (@Mo_aziz_hagin) March 19, 2021