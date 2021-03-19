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وفاة وزير مصري سابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد (مواقع التواصل)
وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد (مواقع التواصل)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202111:41 PM (مكة المكرمة)

توفي وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد، فجر الجمعة، داخل مستشفى غرب القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، بأن “وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد، وافته المنية، عن عمر ناهز 69 عامًا إثر اصابته بفيروس كورونا”.

وذكرت أن “تشييع الجنازة تم عقب صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد (غرب القاهرة)، وتم دفنه بمقابر الأسرة على طريق القاهرة الإسماعيلية (شرق)”.

فيما أوضحت صحف محلية خاصة، أن “عبد الحميد عانى مؤخرا، من الإصابة بكورونا، وانتقل على إثر ذلك إلى مستشفى في الجيزة (غرب القاهرة) قبل أن توافيه المنية”.

وعمل شاكر عبد الحميد (مواليد 1952) أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحاز على عدة جوائز أبرزها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية بمصر، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب بالأردن، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون بالإمارات.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 193 ألفا و482 إصابة بفيروس كورونا، بينها 11 ألفا و472 وفاة، و148 ألفا و823 حالة تعاف.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز، حتى ظهر اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 121.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر/كانون الأول 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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