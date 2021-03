نشرها ثم حذفها.. أكاديمي إماراتي يغرد عن انتهاء “شهر العسل” مع “الشريك الجديد” (فيديو)

أثارت تغريدة كتبها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعض المغردين قالوا إن المقصود بها إسرائيل.

وكتب الأكاديمي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على تويتر “انتهى شهر العسل سريعا بسبب حماقات الشريك الجديد”.

لكن الأكاديمي الإماراتي قام بحذف التغريدة المبهمة مما أثار التساؤلات أيضا حول سبب حذفها.

ورغم غموض المقصود من التغريدة، قال مغردون إن المقصود بها إسرائيل، وعزوها إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبو ظبي للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الأنباء المتداولة عن غضب أبو ظبي من نتنياهو بسبب استغلاله التطبيع معها لصالح دعايته الانتخابية.

وقال الباحث فراس أبوهلال “إذا كان الأستاذ عبد الخالق يقصد الاحتلال فهذا أمر متوقع، الاحتلال لا يريد شركاء بل تابعين”.

وأضاف “أحد الأسباب التي دعت الإمارات للتطبيع هو محاولة أخذ دور استراتيجي في المنطقة في ظل فراغ تتركه أمريكا، قلنا سابقا إن الاحتلال هو الوكيل الحصري لواشنطن ولن يسمح بشركاء آخرين وإنما تابعين!”.

Emirati analyst w very public message to what can only be Israel: "The honeymoon ended quickly due to the follies of the new partner." https://t.co/ZzwAmTISVF

— Neri Zilber (@NeriZilber) March 18, 2021