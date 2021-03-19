نشرها ثم حذفها.. أكاديمي إماراتي يغرد عن انتهاء “شهر العسل” مع “الشريك الجديد” (فيديو)

أثارت تغريدة كتبها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعض المغردين قالوا إن المقصود بها إسرائيل.

وكتب الأكاديمي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على تويتر “انتهى شهر العسل سريعا بسبب حماقات الشريك الجديد”.

لكن الأكاديمي الإماراتي قام بحذف التغريدة المبهمة مما أثار التساؤلات أيضا حول سبب حذفها.

ورغم غموض المقصود من التغريدة، قال مغردون إن المقصود بها إسرائيل، وعزوها إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبو ظبي للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الأنباء المتداولة عن غضب أبو ظبي من نتنياهو بسبب استغلاله التطبيع معها لصالح دعايته الانتخابية.

دائماً هذا مصير من خرج عن محيطه الإسلامي وذهب للتطبيع مع اليهود

دفعتم لهم المليارات وقدمتم له دولة الإمارات ومع هذا

(ولن ترضى عندك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) افيقوا أيها القوم وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف بداية النصر.#التطبيع_خيانة https://t.co/AIfvrP8hZd — د/عبد الوهاب التويتي (@twati1234) March 18, 2021

وقال الباحث فراس أبوهلال “إذا كان الأستاذ عبد الخالق يقصد الاحتلال فهذا أمر متوقع، الاحتلال لا يريد شركاء بل تابعين”.

وأضاف “أحد الأسباب التي دعت الإمارات للتطبيع هو محاولة أخذ دور استراتيجي في المنطقة في ظل فراغ تتركه أمريكا، قلنا سابقا إن الاحتلال هو الوكيل الحصري لواشنطن ولن يسمح بشركاء آخرين وإنما تابعين!”.

Emirati analyst w very public message to what can only be Israel: "The honeymoon ended quickly due to the follies of the new partner." https://t.co/ZzwAmTISVF — Neri Zilber (@NeriZilber) March 18, 2021

وأشار الباحث في معهد واشنطن نيري زيبلبر إلى التغريدة وقال “رسالة علنية من محلل إماراتي يتحدث عما لا يمكن أن يكون سوى إسرائيل: انتهى شهر العسل سريعا بسبب حماقات الشريك الجديد”.

أمّا فيصل علي البلوشي فقال “لن يدوم ذلك لأن نوايا الشريك الجديد غير سوية مهما فعلنا وقدمنا من حسن نية”.

إذا كان الأستاذ عبد الخالق يقصد الاحتلال فهذا أمر متوقع.

الاحتلال لا يريد شركاء بل تابعين.

أحد الأسباب التي دعت الإمارات للتطبيع هو محاولة أخذ دور استراتيجي في المنطقة في ظل فراغ تتركه أمريكا. قلنا سابقا إن الاحتلال هو الوكيل الحصري لواشنطن ولن يسمح بشركاء آخرين وإنما تابعين! https://t.co/9BzL0c68Qc — فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) March 18, 2021

وقال الكاتب عبد الوهاب التويتي “دائماً هذا مصير من خرج عن محيطه الإسلامي وذهب للتطبيع، دفعتم لهم المليارات وقدمتم له دولة الإمارات، أفيقوا أيها القوم وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف بداية النصر”.