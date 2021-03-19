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تكرار الإصابة بكورونا أكثر شيوعا لدى من تجاوزوا 65 عاما.. والأمم المتحدة: العدوى قد تكون موسمية

تكرار الإصابة بالفيروس أكثر شيوعا لدى من تجاوزوا 65 عاما(رويترز)
تكرار الإصابة بالفيروس أكثر شيوعا لدى من تجاوزوا 65 عاما(رويترز)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202112:33 PM (مكة المكرمة)

أظهرت دراسة دنماركية واسعة ارتفاع خطر تكرر الإصابة بفيروس كورونا لدى من تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

ولم تستبعد الأمم المتحدة أن يصبح انتشار الفيروس موسميا، لكنها أوضحت أن البيانات لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة.

وأظهرت الدراسة الدنماركية التي نشرت نتائجها الخميس ارتفاع خطر تكرر الإصابة بفيروس كورونا لدى من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، رغم أن حالات الإصابة المتكررة نادرة في الإجمال.

واستخدم البروفسور في معهد ستاتنس سيروم- كوبنهاغن ستين إثيلبرغ وفريقه في دراستهم معطيات مستقاة من استراتيجية فحوص بي سي آر المجانية التي تبنّتها الدنمارك عام 2020 وأتاحت فحص نحو 4 ملايين شخص (69% من إجمالي سكان البلاد).

وأظهر المسح الواسع أن معدلات تكرر الإصابة ضعيفة جدا (0.65%).. وثبت أن معدل الإصابة 3.3% كان أعلى بخمس مرات خلال الموجة الوبائية الثانية.

لكن عند النظر إلى السنّ، خلصت الدراسة إلى أن 0.60% (55 شخصا) من بين 9 آلاف و137 شخصا ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما وأصيبوا بالفيروس خلال الموجة الأولى، أصيبوا مرة أخرى خلال الموجة الثانية، في مقابل 0.88% (17 شخصا) من بين ألف و931 في صفوف البالغين 65 عاما وأكثر.

ويعني ذلك أن المناعة المتكوّنة إثر الإصابة بالفيروس تبلغ 47% فقط لدى البالغين 65 عاما وأكثر، في مقابل 80% في صفوف الأقل سنّا، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة (ذي لانست) الطبية.

وتشمل الدراسة مقارنة بين نتائج فحوص بي سي آر خلال الموجة الوبائية الأولى-بين مارس/آذار ومايو/أيار عام 2020، والموجة الوبائية الثانية- بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني في الدنمارك.

وتطرق الباحثون أيضا إلى المناعة لدى أفراد الطاقم الطبي، بسبب ارتفاع مخاطر تعرضهم للفيروس، وقدّروا أنها تبلغ 81.1% وهو مستوى قريب للنتائج التي توصلت لها دراسات سابقة.

واهتمت الدراسة بنسخة كوفيد-19 الأصلية، ولم تتناول نسخه المتحورة.

ويعتقد العالمان مع ذلك أن “برنامجَ تطعيم عالمي بلقاحات عالية الفعالية يمثل حلا مستداما”.

امرأة دنماركية 83 عامًا، تتلقى لقاح كورونا (رويترز)

عدوى موسمية

في ذات الشأن شكّلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق عمل يضم 16 خبيرا لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس.

ولم تستبعد الأمم المتحدة الخميس أن يصبح انتشار كوفيد-19 موسميا، لكنها أوضحت أن البيانات لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة.

وقدّر الخبراء في تقريرهم الأول أن موسمية الأمراض الفيروسيّة التنفسيّة التي تتفاقم في ذروة موسم البرد، توحي بأن كوفيد-19 “سيكون على الأرجح مرضا موسميا إذا استمر عدة أعوام”.

وأظهرت الدراسة أن انتشاره “قد يصير موسميا بمرور الوقت، مما يشير إلى أنه قد يكون من الممكن الاعتماد على عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء لرصد المرض وتوقعه” في المستقبل.

لكن الخبراء أكدوا أنه من المبكر الاعتماد على العوامل الجوية ونوعية الهواء، وأشاروا إلى أن آليات التحكم في انتشار فيروس كوفيد-19 العام الماضي “ارتكزت بشكل رئيسي على التدخلات الحكومية وليس على عوامل الأرصاد الجوية.

وأوضح المدير المشارك لفريق الخبراء والأستاذ بجامعة جونز هوبكنز “بن زيتشيك” أن البيانات المتاحة في هذه المرحلة، لا تدعم استخدام الحكومات عوامل الطقس وجودة الهواء لتخفيف تدابير الحد من العدوى.

وقال في بيان “في العام الأول للوباء، لاحظنا موجات من الإصابات في مواسم دافئة وفي المناطق الدافئة، ولا يوجد دليل على أن ذلك لن يتكرر في العام المقبل”.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه بينما وجدت الدراسات بعض الأدلة على أن الفيروس يعيش لفترة أطول في الظروف الباردة والجافة، إلا أنه لم يتحدد بعد إن  كان لعوامل الطقس تأثير كبير على معدلات العدوى في ظروف واقعية.

وخلص فريق المختصين إلى أنه لا توجد بعد أدلة قاطعة حول تأثير العوامل المرتبطة بنوعية الهواء.

وأشار الخبراء إلى أنه لم يثبت أن التلوث له تأثير مباشر على الانتشار عبر الهواء للفيروس، رغم وجود معطيات أولية بأن عدم جودة الهواء يرفع معدلات الوفيات،

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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