زعيم حزب فرنسي يتشبث بدفاعه عن المسلمين رغم “المشاكل” (فيديو)

قال السياسي الفرنسي جون لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، الخميس، إن الدفاع عن المسلمين في بلاده لا يجلب له إلا المشاكل، مضيفا أنه يتحمل ذلك لأنه في مصلحة فرنسا.

وافتخر ميلونشيون بمشاركته في عدة مسيرات منددة بالإسلاموفوبيا، مؤكدا أنه حاول أن يعطي انطباعا إيجابيا بأن الوطن سيكون متضامنا إذا تضرر جزء منه لسبب ديني.

وقال إنه ليس إسلاميا كما يروّج بعض قادة الجبهة الوطنية رغم مشاركة عدة إسلاميين في تلك المسيرات.

L’électoralisme aujourd’hui est d’extrême droite. Il consiste à cracher sur les musulmans. Ça, ça rapporte des voix, de l’estime et des émissions de télévision. Défendre les musulmans ne rapporte que des ennuis. Mais je l’assume parce que c’est l’intérêt du pays. 🇫🇷#JLMHEC pic.twitter.com/5ePlSCKL59 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 17, 2021

وانتقد الزعيم اليساري اليمين المتطرف مؤكدا أن الانتخابات عندهم تعني “إهانة المسلمين والبصق عليهم”.

وقال إن النزعات الانتخابية التي تعتمدها التيارات اليمينية المتطرفة في فرنسا تقوم على محاربة ومعاداة المسلمين من أجل الظفر بأصوات انتخابية.

وأضاف “أنا فرنسي من أصول مغاربية، فقد ولدت في طنجة ومن مصلحة فرنسا أن أدافع عن المواطنين الفرنسيين من أصول مسلمة”.

وشدد ميلونشون على أن “لا الفرنسيين ولا الإسلاميين يريدون إلحاق الضرر بفرنسا ولكن جهة واحدة تريد ذلك”.

وتفاعل العديد من المغردين الفرنسيين مع تصريحات المرشح السابق للانتخابات الفرنسية، معتبرين أن مكمن الخلل يتحدد في الانتقاد المجاني للإسلام وربطه بسلوكات فردية.

Ce qui rapporte des ennuis en France actuellement (et par ennuis il faut comprendre decapitation), c'est la critique de l'islam https://t.co/68UjHY6Q1b — Sacha Meteores #Z 🇨🇵 BZH📎 (@sacha_mask) March 18, 2021

كما جاءت بعض التغريدات لتكشف الوجه الآخر السائد وسط اليمين الفرنسي والمغاير لتصورات ميلونشون، حيث اعتبرت صاحبة أحد الحسابات أن ميلونشون حينما يقدم المسلمين بهذه الصورة في فرنسا، فإنه يقلل من درجات ذكاء الفرنسيين.

M. Mélenchon, quand allez- vous comprendre que le vivre ensemble avec les musulmans radicalisés (75 % des jeunes selon 1 récent sondage) qui veulent nous imposer la sharia et qui refusent toutes autres façons de vivre est impossible ? https://t.co/XXeUqPEPft — Patrick Remy (@patrickremy56) March 18, 2021

وبالمقابل أثنى مغردون على تصريحات مليونشون الذي يعد أحد أقطاب اليسار في فرنسا، مؤكدين أنه اختصر بكلامه كل شيء بخصوص المسلمين الذين يعدّون مكونا مركزيا وأساسيا من الجمهورية الفرنسية.

Jean-Luc Mélenchon dans toutes sa splendeur !

Si je lis de la fin au début, cela donne : <<J'assume que l'intérêt du pays est de défendre les musulmans bien que ça rapporte des ennuis >> Et défendre les Français, les forces de l'ordre, le secteur de la santé, les artisans ?? https://t.co/wQZ1nqesU2 — 🇫🇷 Nico 🇫🇷 (@ExpressionNico) March 18, 2021

Il serait prompt à donner une définition à cette doxa autour de l’ islamisme. Et comme un exemple vaut mille mots, j’attends les noms de ces « islamistes » en France 🇫🇷 https://t.co/q3tKs9wfJN — Mohamed Serrar 🧕🏻 (@MohamedSerrar12) March 18, 2021

في حين، ذهبت بعض التغريدات منحا أخر من خلال التأكيد على أن تصريحات الزعيم اليساري الفرنسي تمثل ضربا من الغزل السياسي الموجه للمسليمين والمهاجرين، وأن الأمر يتعلق بحملة رئاسية سابقة لأوانها.

وقال صاحب التغريدة “إن تصريحات ميلونشون ستجلب له 10 مليون صوت محتمل خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

Ça te rapporte surtout 10 millions d’électeurs potentiels hein. https://t.co/mRM7EogH5M — Lux (@LuxEternel) March 18, 2021

وكانت مجلة (لوبوان) الفرنسية قد خصصت ملفا عن الانتخابات الفرنسية عام 2022، أبرزت فيه صعوبة أن يحافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على موقعه في قصرالإليزيه، وأن المنافسة ستكون على أشدها مع زعيمة اليمين التطرف مارين لوبان.

لكن المجلة أكدت أن جون جاك ميلونشون حينما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2022، تلقى دعما شعبيا من قبل الشيوعيين وأحزاب اليسار الذين يواجهون وضعا صعبا منذ هزيمتهم في انتخبات 2017.