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زعيم حزب فرنسي يتشبث بدفاعه عن المسلمين رغم “المشاكل” (فيديو)

ميلونشون أكد على أن أحزاب اليمين الفرنسي تعادي الإسلاميين لأغراض انتخابية (مواقع التواصل الاجتماعي)
ميلونشون أكد على أن أحزاب اليمين الفرنسي تعادي الإسلاميين لأغراض انتخابية (مواقع التواصل الاجتماعي)
18/3/2021

قال السياسي الفرنسي جون لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، الخميس، إن الدفاع عن المسلمين في بلاده لا يجلب له إلا المشاكل، مضيفا أنه يتحمل ذلك لأنه في مصلحة فرنسا.

وافتخر ميلونشيون بمشاركته في عدة مسيرات منددة بالإسلاموفوبيا، مؤكدا أنه حاول أن يعطي انطباعا إيجابيا بأن الوطن سيكون متضامنا إذا تضرر جزء منه لسبب ديني.

وقال إنه ليس إسلاميا كما يروّج بعض قادة الجبهة الوطنية رغم مشاركة عدة إسلاميين في تلك المسيرات.

وانتقد الزعيم اليساري اليمين المتطرف مؤكدا أن الانتخابات عندهم تعني “إهانة المسلمين والبصق عليهم”.

وقال إن النزعات الانتخابية التي تعتمدها التيارات اليمينية المتطرفة في فرنسا تقوم على محاربة ومعاداة المسلمين من أجل الظفر بأصوات انتخابية.

وأضاف “أنا فرنسي من أصول مغاربية، فقد ولدت في طنجة ومن مصلحة فرنسا أن أدافع عن المواطنين الفرنسيين من أصول مسلمة”.

وشدد ميلونشون على أن “لا الفرنسيين ولا الإسلاميين يريدون إلحاق الضرر بفرنسا ولكن جهة واحدة تريد ذلك”.

وتفاعل العديد من المغردين الفرنسيين مع تصريحات المرشح السابق للانتخابات الفرنسية، معتبرين أن مكمن الخلل يتحدد في الانتقاد المجاني للإسلام وربطه بسلوكات فردية.

كما جاءت بعض التغريدات لتكشف الوجه الآخر السائد وسط اليمين الفرنسي والمغاير لتصورات ميلونشون، حيث اعتبرت صاحبة أحد الحسابات أن ميلونشون حينما يقدم المسلمين بهذه الصورة في فرنسا، فإنه يقلل من درجات ذكاء الفرنسيين.

وبالمقابل أثنى مغردون على تصريحات مليونشون الذي يعد أحد أقطاب اليسار في فرنسا، مؤكدين أنه اختصر بكلامه كل شيء بخصوص المسلمين الذين يعدّون مكونا مركزيا وأساسيا من  الجمهورية الفرنسية.

في حين، ذهبت بعض التغريدات منحا أخر من خلال التأكيد على أن تصريحات الزعيم اليساري الفرنسي تمثل ضربا من الغزل السياسي الموجه للمسليمين والمهاجرين، وأن الأمر يتعلق بحملة رئاسية سابقة لأوانها.

وقال صاحب التغريدة “إن تصريحات ميلونشون ستجلب له 10 مليون صوت محتمل خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وكانت مجلة (لوبوان) الفرنسية قد خصصت ملفا عن الانتخابات الفرنسية عام 2022، أبرزت فيه صعوبة أن يحافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على موقعه في قصرالإليزيه، وأن المنافسة ستكون على أشدها مع زعيمة اليمين التطرف مارين لوبان.

لكن  المجلة أكدت أن جون جاك ميلونشون حينما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2022، تلقى دعما شعبيا من قبل الشيوعيين وأحزاب اليسار الذين يواجهون وضعا صعبا منذ هزيمتهم في انتخبات 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية

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