شاهد: لقطات عبر الأقمار الصناعية لوميض البرق أثناء موجة من الأعاصير

التقط قمر صناعي تديره الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) ومضات من البرق عندما اجتاحت موجة من الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن هذا الفاصل الزمني الملون تم التقاطه على مدار 24 ساعة بواسطة القمر الصناعي GOES EAST، ويوضح نظام الطقس يوم الأربعاء 17 مارس/ أيار 2021 الذي جلب عواصف رعدية وأعاصير شديدة إلى الولايات الجنوبية.

وأوضحت أن الألوان المختلفة تشير إلى خصائص درجة الحرارة والرطوبة بالكتل الهوائية على النحو التالي:

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأعاصير ألحقت أضرارًا بالمنازل والشركات في ولايتي ألاباما وميسيسبي، كما أُبلغ عن أضرار في ولايات تكساس وميسوري ولويزيانا.

وقبل الأربعاء، أعلن المركز الوطني للتنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية عن مستوى نادر جدًا وهو 5 من أصل 5 “مخاطر عالية” من العواصف الرعدية الشديدة، مما يسلط الضوء على الكثافة الاستثنائية والطبيعة الواسعة الانتشار للأعاصير المتوقعة.

