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شاهد: لقطات عبر الأقمار الصناعية لوميض البرق أثناء موجة من الأعاصير

لقطات بالأقمار الصناعية لأعاصير الأربعاء الماضي جنوب الولايات المتحدة (مواقع التواصل)
لقطات بالأقمار الصناعية لأعاصير الأربعاء الماضي جنوب الولايات المتحدة (مواقع التواصل)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202103:14 PM (مكة المكرمة)

التقط قمر صناعي تديره الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) ومضات من البرق عندما اجتاحت موجة من الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن هذا الفاصل الزمني الملون تم التقاطه على مدار 24 ساعة بواسطة القمر الصناعي GOES EAST، ويوضح نظام الطقس يوم الأربعاء 17 مارس/ أيار 2021 الذي جلب عواصف رعدية وأعاصير شديدة إلى الولايات الجنوبية.

وأوضحت أن الألوان المختلفة تشير إلى خصائص درجة الحرارة والرطوبة بالكتل الهوائية على النحو التالي:

  • أبيض: غيوم كثيفة عالية.
  • أرجواني داكن / أزرق: كتلة الهواء البارد.
  • أخضر: كتلة هوائية دافئة غنية بالرطوبة.
  • بني / برتقالي: كتلة هوائية دافئة ورطوبة أقل.
  • سلموني: غيوم متوسطة المستوى.
  • أخضر داكن: غيوم منخفضة المستوى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأعاصير ألحقت أضرارًا بالمنازل والشركات في ولايتي ألاباما وميسيسبي، كما أُبلغ عن أضرار في ولايات تكساس وميسوري ولويزيانا.

وقبل الأربعاء، أعلن المركز الوطني للتنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية عن مستوى نادر جدًا وهو 5 من أصل 5 “مخاطر عالية” من العواصف الرعدية الشديدة، مما يسلط الضوء على الكثافة الاستثنائية والطبيعة الواسعة الانتشار للأعاصير المتوقعة.

وبحلول ليل الأربعاء، تلقى مركز التنبؤ بالعواصف 129 تقريرًا عن طقس شديد السوء، بما في ذلك 21 إعصارًا، أدى بعضها إلى أضرار جسيمة بالمنشآت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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