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شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد مؤذن فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

يُنظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من قراهم وبلداتهم (أرشيف)
يُنظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من قراهم وبلداتهم (أرشيف)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202104:44 PM (مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني بسبب  إصابته بالرصاص في رأسه خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان، اليوم الجمعة، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص حي في الرأس في بلدة بيت دجن”.

ووفقا لمصادر تحدثت لوكالة الأناضول من بلدة بيت دجن فإن الشهيد يدعى عاطف حنايشة (48 عاما) ويعمل مؤذنا لمسجد (موسى بن نصير) في البلدة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن حنايشة نقل إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس بينما كان يعاني من إصابة بالغة الخطورة في سالرأس، وسرعان ما أعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

كما نقلت وسائل الإعلام كذلك عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية في قرية بيت دجن سليم أبو جيش قوله إن جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان بالرصاص الحي، مما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه.

ويُنظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من قراهم وبلداتهم، وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية

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