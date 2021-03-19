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أيمن نور يكشف تفاصيل لقاء المسؤولين الأتراك مع ممثلي القنوات المصرية في أنقرة (فيديو)

السياسي المصري أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وزعيم حزب غد الثورة (الجزيرة مباشر)
السياسي المصري أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وزعيم حزب غد الثورة (الجزيرة مباشر)
18/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202102:28 AM (مكة المكرمة)

قال السياسي المصري أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وزعيم حزب غد الثورة إن الحديث عن إغلاق القنوات التلفزيونية المصرية التي ثبث من تركيا لم يحدث وغير صحيح.

وأضاف نور في لقاء مع برنامج “منتصف الليل” على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أن هناك لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا.

وذكر أنه تم الحديث خلال اللقاء عن التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.

وقال نور إن ممثلي المعارضة المصرية فهموا من المسؤولين الأتراك وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.

وأشار إلى وجود حوار مع المسؤولين الأتراك بشأن “لغة” الخطاب وليس “طبيعة” القنوات، مؤكدا عدم طلب الجانب التركي إغلاق القنوات أو إلغاء البرامج.

ونفى نور تماما ما تردد عن ترحيل معارضين أو إعلاميين، مؤكدا أنه لن يقبل مجرد طرح هذا الأمر.

وأضاف أنه ناقش ما دار في هذا اللقاء مع العاملين في قنوات الشرق، وأنه طالبهم بالحرص على المهنية والموضوعية.

ولم يستبعد نور انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا إذا كان هناك ضرورة، مؤكدا أنه لا يريد أن يستبق الأحداث.

وجدد نور تأكيده على أن المساس برسالة القنوات الرئيسية لن يكون مقبولا، مشيرا إلى أنها ستبحث وقتها عددا من الخيارات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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