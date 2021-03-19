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حاول الهروب من الشرطة فوقع من فوق الجسر (فيديو)

حاول الهروب من الشرطة فوقع من فوق الجسر
حاول الهروب من الشرطة فوقع من فوق الجسر
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202103:56 PM (مكة المكرمة)

أنقذت شرطة ولاية يوتا الأمريكية مشتبها فيه هارباً بعد احتراق سيارة كان يقودها إثر سقوطها من على جسر واشتعال النار فيها.

وأظهرت مشاهد دراماتيكية ضباط شرطة ينتشلون شخصا وهو محصور داخل سيارة يندلع منها اللهب بعد سقوطها من على مسافة تقدر بأكثر من 20 قدمًا من فوق الجسر.

وتُظهر اللقطات التي تم تسجيلها من كاميرا مثبتة على جسم ضابط دورية في قسم شرطة “أوريم” في ولاية يوتا، الضابط وهو يهرول إلى مكان الحادث حيث يمكن رؤية سيارة مشتعلة في أسفل جسر.

وبيّنت “صور مرعبة “أفراد دورية الشرطة وهم يخرجون من سياراتهم مسرعين تجاه سيارة أسفل الجسر تندلع منها ألسنة اللهب.

وأخذ أفراد الدورية يطلبون المساعدة معلنين عن حاجتهم لأداة تسمح بقص السيارة لإخراج شخص من الداخل، بينما كان فرد آخر يسأل شخصا داخل السيارة طالبا منه الخروج.

وازداد المشهد تعقيدا إذ لم يستطع الشخص المحاصر داخل السيارة الخروج، بينما أخذ أفراد الشرطة يحاولون خلع باب السيارة لمساعدته على الخروج في وقت يندلع فيه اللهب السيارة من السيارة.

ويسمع في التسجيل صوت الضابط، وهو يطلب من المشتبه به المصاب الخروج من السيارة قبل سماع الرجل، الذي يُدعى “داستن سكوت باترفيلد” 35 عامًا، وهو يصرخ “أنا أحترق.. أنا أحترق”.

وأخيرا استطاع أفراد الدورية سحب باترفيلد من حطام السيارة إلى برّ الأمان بعد خلع الباب وإخراجه  من السيارة وجرّه على الأرض وهو ينزف.

هروب.. وحادث خطير

ووفقًا لما نشره موقع شرطة أوريم على فيسبوك، فإنه تم إرسال ضباط بعد تقرير عن هروب من قبل شخص كان يتتبع “باترفيلد الهارب” قبل أن يفقد الأخير السيطرة أثناء سيره على جسر علوي ويسقط تجاه الأرض من الجسر.

ويقول المنشور إن باترفيلد أصيب بكسر في ساقه وإصابات أخرى وتم علاجه من قبل المسعفين الذين نقلوه بعد ذلك إلى مستشفى محلي لمزيد من العلاج.

ويوضح موقع إخباري محلي إن باترفيلد متهم بالتهرب من جناية والتهرب من وثيقة الهوية وعدم التوقف لحافلة مدرسية، وتشغيل إشارة ضوئية حمراء.

وقال الموقع إنه بسبب إصابات باترفيلد الخطيرة “التي لا تهدد حياته “لم يتم حجزه في السجن، لكنه سيتلقى أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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