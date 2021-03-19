بعد 55 ساعة من الحفر.. انتشال جثة طفل سوري سقط في بئر عميقة (فيديو)

تابعت العديد من الأسر السورية عمليات الحفر التي قامت بها قوات الدفاع المدني السوري من أجل إنقاذ الطفل حسن الزعلان الذي سقط في بئر عميقة.

وكشفت الصور التي تم بثها على قناة الجزيرة مباشر لعميات الحفر بهدف الوصول إلى الطفل العالق في البئر التي قدرعمقها بأكثر من 21 متر.

وفي نهاية حزينة، وبعد 55 ساعة من عملية الحفر المتواصلة، تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال الطفل حسن الزعلان جثة هامدة.

ونقل متطوعون أن الطفل السوري البالغ من العمر 10 سنوات قد سقط في بئر بقرية كفر روحين شمال غرب مدينة إدلب السورية خلال مرافقته لوالده.

وتابعت الأسر السورية قصة الطفل حسن الزعلان المؤلمة ونهايتها الحزينة، عبر نقل قوات الدفاع المدني السورية للحظات انتشال جثة الطفل على موقع فيسبوك.

وجاء في بيان للدفاع المدني أن عناصره قامت بكل ما يمكن القيام به من أجل الوصول إلى الطفل حسن الزعلان وهو على قيد الحياة.

وأضاف نص البيان أن عناصره بذلت جهودا مضنية على مدى يومين كاملين من أجل إنقاذ حياة الطفل السوري، إلا أن الطبيعة الصخرية للمنطقة حالت دون ذلك.

وخلص بيان الدفاع المدني السوري إلى دعوة جميع الأسر السورية بالتحلي بالمسؤولية واتباع شروط السلامة لحماية الأطفال من الأخطار المشابهة.