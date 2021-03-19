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بايدن يتعثر ٣ مرات أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية (فيديو)

19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202109:28 PM (مكة المكرمة)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن ثلاث وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة (إير فورس وان) من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

ولاحقا أعلنت المتحدثة باسم بايدن من الطائرة “أنه على ما يرام” دون أن توضح ما إذا عاينه طبيب على متنها.

وأصبح بايدن في 20 يناير/كانون الثاني في الـ78، أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث إطلاق النار، الثلاثاء الماضي، في صالونات للتدليك أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وكانت الزيارة مقررة منذ فترة طويلة لعرض عواقب الجائحة وخطه لإنعاش الاقتصاد التي تبناها الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن تغييرا طرأ في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة الهجمات الدموية.

وأعلنت المتحدثة باسم بايدن أن الهدف من الزيارة هو “الإصغاء وفهم آثار هذه الهجمات وجمع تحليلاتهم حول تصاعد الحوادث العنصرية ضد الجالية الآسيوية”، وسيستغل المناسبة لتأكيد التزامه محاربة “كره الأجانب وعدم التسامح والكراهية”.

ومنددا بـ”العنف الأعمى” أمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الإثنين تكريما للضحايا الثمانية وبينهم ست نساء من أصول آسيوية قتِلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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