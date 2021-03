مدينة أمريكية تدخل التاريخ بدفعها تعويضات لسكانها السود (فيديو)

تدخل مدينة إيفانستون الأمريكية الواقعة في ضواحي شيكاغو التاريخ، إذ ستصبح أول مدينة تدفع لسكانها السود تعويضات عما تعرضوا له من تمييزعنصري، يستخدمونها في تمويل رهنهم العقاري أو تصليح منازلهم، وخصصت بلديتها لهذا الغرض موازنة قيمتها عشرة ملايين دولار موزعة على عشر سنوات.

وفي حال وافق المجلس البلدي لإيفانستون على هذا الإجراء، ستكون المدينة الواقعة في ولاية إيلينوي، قد خطت خطوة نحو حل مسألة شائكة تتعلق بما تدين به الولايات المتحدة للأمريكيين السود من أحفاد العبيد الذين أسهم عملهم في جعل هذا البلد قوة عظمى.

وتراهن مدينة إيفانستون -البالغ عدد سكانها 75 ألف نسمة والواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغن إلى الشمال من شيكاغو- على معالجة جزئية لمشكلة إلغاء العبودية السائدة قبل أكثر من قرن ونصف قرن، من خلال معالجتها لجانب واحد هو التمييز في السكن.

وسيحصل عدد قليل من السكان الذين يستوفون المعاييرعلى 25 ألف دولار لكل منهم، لاستخدامها في تمويل رهنهم العقاري أو تجديد منازلهم.

وحدد المشروع المستحقين بالمتحدرين المباشرين من السود الذين عاشوا في إيفانستون بين عامي 1919 و1969 وعانوا الممارسات التمييزية لسلطات المدينة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى السكان السود الحاليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يواجهون التمييز نفسه.

وقال رون دانيلز، عضو اللجنة الوطنية لتعويضات الأمريكيين السود، وهي جمعية تأسست عام 2015، إن “الأمر لا يتعلق فقط بالعبودية” إذ إن الحاجة إلى التعويضات “تتجاوز ذلك”.

وشدد دانيلز -لوكالة فرانس برس- على أن مظالم السود في المدينة كثيرة، ومنها أن أغلبهم لم يستفد من الإجراءات العقارية، و”الافتقار المنهجي إلى الاستثمارات في الأحياء السوداء”، والحرب على المخدرات التي تتركز بشكل غير متوازن على السكان السود، وقال “في كل هذه المجالات ثمة حاجة إلى تعويضات”.

