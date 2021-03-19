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مستكشف يغوص داخل خندق ويصل لأعمق نقطة على كوكب الأرض (فيديو)

ريتشارد جاريوت قضى 4 ساعات للنزول 11 كيلومترا إلى أعمق نقطة من المحيط الهادي (مواقع التواصل الاجتماعي)
ريتشارد جاريوت قضى 4 ساعات للنزول 11 كيلومترا إلى أعمق نقطة من المحيط الهادي (مواقع التواصل الاجتماعي)
19/3/2021

أصبح مستكشف الفضاء والبحار ريتشارد جاريوت أول إنسان يجمع بين استكشاف القطبين الشمالي والجنوبي والطيران إلى محطة الفضاء الدولية والنزول إلى أعمق نقطة بكوكب الأرض والمتمثلة في خندق ماريانا.

وقال جاريوت، وهو مطور ألعاب فيديو، لرويترز أمس الخميس “إن خندق ماريانا يمثل أعمق مكان على كوكب الأرض، حيث يصل عمقه حوالي 11 ألف متر من المياه. أي أن عمقه تحت سطح البحر يزيد عن ارتفاع جبل إيفرست عن مستوى سطح البحر بفارق لا يقل عن ألفي متر على الأقل”.

وعاد جاريوت من رحلة الغوص قبل أقل من أسبوع.

وقال إن الأمر استغرق حوالي أربع ساعات للنزول 11 كيلومترا في أعمق نقطة من المحيط الهادي.

واستخدم في الرحلة مركبة صغيرة مصممة لتحمل الضغط الهائل في الأعماق.

وأضاف أنه كان يهدف من رحلته جمع عينات من التكوينات الجيولوجية والمائية والبحرية لأغراض البحث العلمي.

يذكر أن ريتشارد جاريوت معروف عبر العالم برحلاته ومغامراته وتجاربه في رحلات الفضاء التجارية والبحث العلمي.

وقد ورث هذا الشفف عن والده أوين جاريوت، رائد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الذي توفي عام 2019.

المصدر : رويترز

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