السلطات المصرية تفرج عن مواطن تركي بعد تدخل خارجية بلاده.. ما قصته؟

قالت وكالة الأناضول، الجمعة، إن السلطات المصرية أفرجت عن المواطن التركي فاروق أسن، بتدخل من وزارة الخارجية التركية بعد احتجازه لمدة 20 يوما، ليعود إلى بلاده بعد بقائه في غزة لمدة 9 سنوات.

وبحسب الوكالة، بدأت حكاية فاروق أسن، الذي يعمل مدرسا للغة التركية مع معهد يونس إمره التركي، وأسرته قبل 9 سنوات عندما توجه عام 2012 إلى قطاع غزة للتدريس.

واضطرت أسرة أسن دخول قطاع غزة عبر الأنفاق، لتتقطع بهم سبل العودة إلى بلادهم لمدة 9 سنوات، ولكنه علّم خلال هذه الفترة المئات من سكان القطاع اللغة التركية، حسبما ذكرت الأناضول.

ورغم محاولاته المتكررة للعودة إلى تركيا مع زوجته وطفليه، إلا أنها باءت بالفشل على مدار السنوات الأخيرة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي توجه أسن برفقة أسرته إلى معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر، ليتم احتجازه من قبل السلطات المصرية، وإرسال زوجته وطفليه إلى تركيا.

وقالت الوكالة إنه تم احتجازه في مدينة العريش المصرية لمدة 20 يوما، وبعد تدخل وزارة الخارجية التركية، تم السماح لأسن بالعودة إلى بلاده ولقاء أسرته من جديد.

السلطات المصرية تفرج عن المواطن التركي فاروق أسن، بتدخل من وزارة الخارجية التركية بعد احتجازه لمدة 20 يوماً، ليعود إلى حضن الوطن، وتنتهي معاناة بقائه في غزة لمدة 9 سنوات pic.twitter.com/zcXNrnHMq8 — TRT عربي (@TRTArabi) March 19, 2021

استجواب

وقال أسن للأناضول: “في 24 شباط/فبراير الماضي توجهت لمعبر رفح من جديد مع زوجتي وأطفالي، وقالت لي الاستخبارات العسكرية المصرية، بأنه لا توجد أي مشكلة في ذهاب زوجتك وأطفالك إلى القاهرة ثم إلى تركيا”.

وأضاف بأنه تم إبلاغه بوجود إجراءات بحقه في مصر، حال قرر العودة إلى بلاده، سيضطر خلالها البقاء في مصر لعدة أيام، وأنه وافق على ذلك.

وبقي أسن بحسب قوله، محتجزا لثلاثة أيام في معبر رفح، ليتم نقله بعدها إلى سجن بمدينة العريش.

وقال أسن: “تم نقلي بسيارة مصفحة إلى مركز للاستخبارات في مدينة العريش، وتم استجوابي. الأمن المصري سألني مرارا ماذا كنت أفعل في غزة، كما سألوني عن علاقتي بالإدارة في غزة وحماس والإخوان المسلمين. بقيت هناك لـ 10 أيام”.

وأضاف: “نقلوني بعدها إلى مدينة الإسماعيلية القريبة من القاهرة، بقيت هناك في سجن لمدة 5 أيام، والجمعة الماضية نقلوني إلى المستشفى الحكومي بمدينة الإسماعيلية، وأجروا لي فحص كورونا، وكان عليهم بعدها ترحيلي خارج البلاد”.

فاروق آسن #تركي يعلّم الغزيين أبجديات اللغة التركية

ساهم آسن في تعليم نحو ألف مواطن من #غزة أبجديات اللغة التركية،https://t.co/Yog2nWxnSt pic.twitter.com/CCTzO1qUru — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 8, 2017

وأشار أسن أنه غادر مساء الأحد القاهرة متوجها إلى إسطنبول، قائلاً “لم أتمكن من إخبار أي أحد بسبب مصادرة هاتفي، حتى أني لم أعلم بوجود زوجتي في تركيا إلا قبيل ساعات من ركوبي الطائرة”.

وبعد لقائه بأسرته في ولاية أضنة، أعرب أسن عن امتنانه للمساعي التي بذلتها خارجية بلاده طيلة الأيام العشرين التي قضاها في سجون مصر.