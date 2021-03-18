نهاية سعيدة.. دب يطارد المارة في شوارع روسيا (فيديو)

بثت حسابات روسية عبر تويتر مقاطع فيديو لأحد الدببة وهو يطارد أحد المارة في الشوارع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، لحظة الهجوم والمطاردة التي تعرض لها أحد المواطنين الروس وهو يفر من الدب الذي يسعى للحاق به، قبل أن يصطدم بحافلة أثناء اللحاق بالرجل.

В Нижневартовске медведь погнался за мужчиной по улицам города. У истории почти счастливый конец — мужчина спасся, а медведь, хоть и попал под автобус, выжил. Что с ним будет дальше, пока неизвестно Видео «МБХ-Медиа»https://t.co/ZB1oabA6vn pic.twitter.com/SsL2r0uWaG — Znak.com (@znak_com) March 17, 2021

وقالت وسائل إعلام روسية، إن عملية المطاردة وقعت في شوارع مدينة “نيجنفارتوفسك”.

وأضافت أن القصة تميزت بنهايتها السعيدة تقريبًا، حيث أن الرجل المطارد هرب ونجا من الموت المحقق، كما نجا الدب من الموت على الرغم من اصطدامه بالحافلة.

Медведь то мужика чуть не съел pic.twitter.com/wAphAqHI7q — Менталист (@mentalistika_) March 17, 2021

يذكر أن عمليات مطاردة الدببة للمواطنين الروس تكاد تتكرر سنويا خاصة في المناطق القطبية أو القريبة منها.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في جزر (نوفايا زيمليا) لمواجهة غزو عشرات الدببة القطبية لبعض الجزرالنائية وتهديد حياة السكان.

وقالت إن بعض الدببة هاجمت البشر واقتحمت المباني السكنية والعامة.

وتأثرت الدببة القطبية بتغير المناخ مما اضطرها بالتوجه إلى اليابسة والمناطق السكنية للبحث عن الطعام.

وتصنف روسيا هذه الدببة على أنها مهددة بالانقراض.