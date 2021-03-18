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نهاية سعيدة.. دب يطارد المارة في شوارع روسيا (فيديو)

الدب الروسي يطارد المارة في شوراع مدينة "نيجنفارتوفسك" (مواقع التواصل الاجتماعي)
الدب الروسي يطارد المارة في شوراع مدينة "نيجنفارتوفسك" (مواقع التواصل الاجتماعي)
18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202111:40 PM (مكة المكرمة)

بثت حسابات روسية عبر تويتر مقاطع فيديو لأحد الدببة وهو يطارد أحد المارة في الشوارع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، لحظة الهجوم والمطاردة التي تعرض لها أحد المواطنين الروس وهو يفر من الدب الذي يسعى للحاق به، قبل أن يصطدم  بحافلة أثناء اللحاق بالرجل.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن عملية المطاردة وقعت في شوارع مدينة “نيجنفارتوفسك”.

وأضافت أن القصة تميزت بنهايتها السعيدة تقريبًا، حيث أن الرجل المطارد هرب ونجا من الموت المحقق، كما نجا الدب من الموت على الرغم من اصطدامه بالحافلة.

يذكر أن عمليات مطاردة الدببة للمواطنين الروس تكاد تتكرر سنويا خاصة في المناطق القطبية أو القريبة منها.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في جزر (نوفايا زيمليا) لمواجهة غزو عشرات الدببة القطبية لبعض الجزرالنائية وتهديد حياة السكان.

وقالت إن بعض الدببة هاجمت البشر واقتحمت المباني السكنية والعامة.

وتأثرت الدببة القطبية بتغير المناخ مما اضطرها بالتوجه إلى اليابسة والمناطق السكنية للبحث عن الطعام.

وتصنف روسيا هذه الدببة على أنها مهددة بالانقراض.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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