“حدث خلل”.. نتنياهو: الإمارات لم تلغِ زيارتي وسأزورها قريبا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات لم تلغِ زيارته وأنه سيزورها “قريبا” من دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وقال نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، “هم لم يلغوا الزيارة، حدث خلل (لم يوضحه)، وأعد بأن أزور الإمارات قريبا”.

وكان نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء القادم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، نقلا عن مسؤولين بالإمارات أنه تم إلغاء الزيارة، رغبة في “عدم التدخل في الشأن الانتخابي الإسرائيلي”.

وكان نتنياهو قد نفى في حديث أمس، لإذاعة الجيش عزمه زيارة الإمارات الخميس (اليوم) مؤكدًا أنها تأجلت لما بعد الانتخابات الإسرائيلية وقال “لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقًا”.

وفي وقت سابق من يوم أمس أيضًا قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات يوم غد الخميس.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021

وفي سياق متصل قالت القناة (12) الإسرائيلية إن هناك حالة من الاستياء في الإمارات من استغلال نتنياهو لاسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في حملته الانتخابية.

وأشارت إلى أن الإمارات تفاجأت بتصريح نتنياهو الإثنين لإذاعة الجيش بأن بن زايد “تطوع” لاستثمار 40 مليار شيكل (12 مليار دولار) في إسرائيل.

واستدلت بتغريدة نشرها مستشار رئيس الإمارات ووزير الخارجية السابق أنور قرقاش في وقت سابق الأربعاء بالإنجليزية قال فيها “من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من اتفاقات إبراهام هو توفير أساس إستراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة الأوسع”.

وأضاف “لا تشارك الإمارات في أية عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت مضى”.

وخطط نتنياهو لزيارة الإمارات أكثر من مرة منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس/آب الماضي، كان آخرها الخميس الماضي لكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه بسبب خلافات تم حلها لاحقا.