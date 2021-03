“حدث خلل”.. نتنياهو: الإمارات لم تلغِ زيارتي وسأزورها قريبا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات لم تلغِ زيارته وأنه سيزورها “قريبا” من دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وقال نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، “هم لم يلغوا الزيارة، حدث خلل (لم يوضحه)، وأعد بأن أزور الإمارات قريبا”.

وكان نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء القادم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، نقلا عن مسؤولين بالإمارات أنه تم إلغاء الزيارة، رغبة في “عدم التدخل في الشأن الانتخابي الإسرائيلي”.

وكان نتنياهو قد نفى في حديث أمس، لإذاعة الجيش عزمه زيارة الإمارات الخميس (اليوم) مؤكدًا أنها تأجلت لما بعد الانتخابات الإسرائيلية وقال “لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقًا”.

وفي وقت سابق من يوم أمس أيضًا قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات يوم غد الخميس.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021