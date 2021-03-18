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“ما خفي أعظم” تحقيق جديد يكشف تفاصيل حصرية من “داخل الخط الأحمر” (فيديو)

لقطة من برومو "ما خفي أعظم"
لقطة من برومو "ما خفي أعظم"
18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202102:06 PM (مكة المكرمة)

يكشف برنامج “ما خفي أعظم” الذي يٌبث على قناة الجزيرة، وثائق وشهادات وتفاصيل حصرية تعرض لأول مرة، عن ملف العنف والجريمة المنظمة داخل منطقة الخط الأخضر.

و”الخط الأخضر” لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ويبث التحقيق الذي يحمل عنوان “داخل الخط الأحمر”، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة -التاسعة بتوقيت فلسطين- وهو من تقديم الزميل تامر المسحال.

وسبق أن قُتل ما لا يقل عن 24 مواطنًا من عرب 48 في إسرائيل بالرصاص هذا العام معظمهم على أيدي مهاجمين مجهولين من داخل بلداتهم وقراهم، مع ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 96 ضحية العام الماضي.

وأصبحت حوادث إطلاق النار -التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات- قضية محورية بالنسبة للأقلية التي تشكل 21% من السكان قبل الانتخابات العامة في 23 من مارس/آذار الماضي.

ويتهم كثيرون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظمة في مدنهم وبلداتهم، لكنها تقول إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة  التي تقدر بنحو 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية، وفقًا لبيانات صادرة عن الكنيست.

وأدت موجة من المظاهرات التي  قام بها أخيراعرب 48 ضد “إهمال” الشرطة إلى عودة القضية إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد مقتل وإصابة عدمؤخرًاد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة.

وأمس، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار لهيئة البث الإسرائيلي “بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، كما تم القضاء عليها في المجتمع اليهودي” متحدثًا عمن أسماهم “الإرهابيين الأوباش”.

وكان نتنياهو أقر قبل أسبوعين خطة حكومية بقيمة 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية، لكن الخطة أثارت انتقادات كبيرة من المشرعين العرب ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروها “متأخرة وسيئة ومحدودة جدًا”، ووصفها البعض بـ “إسعافات أولية هدفها كسب الأصوات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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