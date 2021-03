قيدوه وضربوه بالأنابيب.. اعتداء وحشي على عامل مسلم داخل معبد هندوسي (فيديو)

تم تقييد عامل شاب مسلم وضربه بالأنابيب ورميه في حجرة صغيرة بالمعبد أثناء عمله باليومية في معبد هندوسي بولاية أوتار براديش بالهند، في ثانية حادثة خلال أيام.

وبيّن مقطع فيديو شابًا موثوق اليدين يقبع داخل حجرة صغيرة، بينما بدا شخص جالسًا على كرسي وهو ينظر بنظرات متحفزة، في حين أخذ أشخاص في فك وثاق الشاب المسلم.

وأظهرت مقاطع الفيديو إصابات على ظهر الشاب المسلم وجسده بسبب الضرب، وآثار التقييد على يديه ورميه على أرضية الحجرة.

وقال مغردون تعليقًا على الحادث “لا إنسانية للمسلمين والمضطهدين من قبل غير المسلمين حول العالم، نحتاج رحمة الله سبحانه وتعالى، المسلمون بحاجة إلى الوحدة وإلا ستتم مهاجمتنا من قبل الوحش يومًا بعد يوم”.

وقال مغرد آخر” الهند.. أصبحت الحياة أكثر خطورة بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الهند”.

وقبل هذه الحادثة بأيام تعرض صبي مسلم يبلغ من العمر 14 عاما لاعتداء عنيف بعد أن دخل معبد هندوسي ليشرب ماء، وتم تصوير الحادثة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي والقت الشرطة الهندية القبض على رجلين يشتبه بأنهما قاما بالاعتداء على الصبي.

A Muslim man was tied up and beaten with iron rods while working as a day laborer at a Hindu temple in Uttar Pradesh, #India. Life is becoming more dangerous for #Muslims living in India. pic.twitter.com/T9zp2boj2F

