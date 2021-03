بعدما وصفه بالقاتل.. بوتين “يتهكم” على بايدن والكرملين يعلق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين قاتل.

وقال بوتين متهكمًا إنه يتمنى للرئيس الأمريكي الصحة، وأوضح معلقًا على حديث بايدن عنه أمس، يميل الناس لأن يروا الآخرين كما يرون أنفسهم”.

وفي إشارة إلى حديث بايدن عنه، قال بوتين “الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة”، وأضاف “القيادة الأمريكية مصممة على تشكيل علاقاتها بروسيا وفق شروطها ونحن سنعمل معهم وفق شروطنا”.

وأوضح بوتين في حديث تلفزيوني اليوم الخميس “سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا ويتعين عليها أن تحسب حسابًا لروسيا”.

من ناحية أخرى قالت وكالة إنترفاكس نقلًا عن الخارجية الروسية قولها” نتوقع تفسيرا من واشنطن بشأن تعليقات بايدن عن بوتين”.

وأعلن الكرملين اليوم الخميس وفي أول رد على تصريحات بايدن التي وصف فيها بوتين “بالقاتل” أن تصريحات الرئيس الأمريكي “سيئة جداً”.

كان الرئيس الأمريكي قد هاجم الرئيس بوتين، وقال في مقابلة تلفزيونية أمس إن بوتين “قاتل وسيدفع الثمن وسيواجه عواقب” بسبب ما تقول واشنطن إنه تدخل روسي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن تصريحات الرئيس الأمريكي “سيئة جداً، ومن الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا” وأضاف من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً”.

وأوضح بيسكوف أنه لا يستطيع القول إن كان بوتين نفسه سيرد على تعليق بايدن، مؤكدًا أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط حاليا لدى بوتين للقاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف، لكن إذا لزم الأمر، فسيقوم بوتين بمناقشة الأمر معه.

وعندما سئُل إن كانت الخطوة التالية هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال بيسكوف “ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع”.

ويغادر السفير الروسي لدى واشنطن الولايات المتحدة متوجها إلى موسكو السبت لإجراء مشاورات حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية بعد تصريحات جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره فلاديمير بوتين “قاتل”.

وكتبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على صفحتها على فيسبوك “خلال لقاءات في وزارة الخارجية الروسية وهيئات أخرى، ستطرح وسائل تصحيح العلاقة الروسية الأمريكية التي تمر بأزمة”.

وقالت إن “التصريحات المتهورة لمسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافًا كبيرًا أساسًا”.

