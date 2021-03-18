مصر: نرفض محاولات إثيوبيا فرض الأمر الواقع واستكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، اليوم الخميس، أن مصر ترفض محاولات إثيوبيا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب واستكمال ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

وتعقيبًا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد، أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة، قال حافظ إن هذه التصريحات أكدت اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد أن تلك التصريحات تكشف مجددًا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

كما أشار إلى أن التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية- التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي- مجهودات مقدّرة لإعادة بدء مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.

واختتم بالقول إن مصر والسودان قد أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

إثيوبيا: سنواصل بناء السد

وأمس قال وزير الري الإثيوبي “سيليشي بيكيلي” إن تعبئة سد النهضة تتم بموجب اتفاق إعلان المبادئ بين بلاده ومصر والسودان، مضيفا “لا توجد أي قوة تمنعنا من استكمال السد”.

جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة الري الإثيوبية وشارك فيها وزير الخارجية ووزير الري وإدارة سد النهضة وعدد من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين البارزين في وزارتي الري والخارجية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي “دمقي مكنن” إن بلاده تؤمن بالتقاسم العادل لمياه النيل مع دول المصب التي تريد فقط استخدام مياه النيل لها، موضحا “لا أحد يستطيع أن يمنعنا من استخدام النيل وسنواصل بناءه”.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، بينما تصر كل من مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق قبل بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل.