عقب اجتماعه مع عون.. الحريري يكشف عن أولويات المرحلة القادمة في لبنان (فيديو)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون إن الأولوية الآن عند جميع اللبنانيين هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الحريري في مؤتمر صحفي قائلا “إن الهدف الأساس من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي”.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص على تويترعقب لقائه بميشال عون، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين، مبرزا في ذات السياق أن اللقاء مع الرئيس عون كان إيجابيا وأنه “استمع لتوجيهات الرئيس”.

وأضاف الحريري أن اجتماع اليوم جاء للتخفيف من حدة الاصطدام وتهدئة الوضع السياسي في لبنان.

وقال “هذه فرصة يجب الاستفادة منها، وسأبقى صريحا”.

تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة إختصاصيين واستعمت الى رئيس الجمهورية وملاحظاته #القصر_الجمهوري — Saad Hariri (@saadhariri) March 18, 2021

الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها #القصر_الجمهوري — Saad Hariri (@saadhariri) March 18, 2021

وخلص الحريري بالقول إنه سيجتمع مع الرئيس عون الإثنين المقبل مجددا لبحث الأسماء التي قدمها “قبل أسابيع” للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدورعون الموافقة عليها، فإنه عندئذ سيدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

الرئيس سعد الحريري زار القصر الجمهوري: الهدف الأساسي من أي حكومة وقف الانهيار pic.twitter.com/AiPe62Jgdl — Saad Hariri (@saadhariri) March 18, 2021

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف أمس الأربعاء إلى تشكيل حكومة جديدة على الفورأو إفساح الطريق لشخصية سياسية أخرى تستطيع القيام بذلك.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أفادت بأن عون “يعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة”.

وكان سعد الحريري قد تم تكليفه في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس/آب الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت.