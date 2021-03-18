البث الحي
الأخبار

عقب اجتماعه مع عون.. الحريري يكشف عن أولويات المرحلة القادمة في لبنان (فيديو)

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري (مواقع التواصل)
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري (مواقع التواصل)
18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202108:04 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون إن الأولوية الآن عند جميع اللبنانيين هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الحريري في مؤتمر صحفي قائلا “إن الهدف الأساس من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي”.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص على تويترعقب لقائه بميشال عون، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين، مبرزا في ذات السياق أن اللقاء مع الرئيس عون كان إيجابيا وأنه “استمع لتوجيهات الرئيس”.

وأضاف الحريري أن اجتماع اليوم جاء للتخفيف من حدة الاصطدام وتهدئة الوضع السياسي في لبنان.

وقال “هذه فرصة يجب الاستفادة منها، وسأبقى صريحا”.

وخلص الحريري بالقول إنه سيجتمع مع الرئيس عون الإثنين المقبل مجددا لبحث الأسماء التي قدمها “قبل أسابيع” للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدورعون الموافقة عليها، فإنه عندئذ سيدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف أمس الأربعاء إلى تشكيل حكومة جديدة على الفورأو إفساح الطريق لشخصية سياسية أخرى تستطيع  القيام بذلك.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أفادت بأن عون “يعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة”.

وكان سعد الحريري قد تم تكليفه في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس/آب الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مقال “محذوف” لأكاديمي مصري عن “رئيس تحرير مصر” يثير الجدل

الدكتور أيمن منصور ندا (فيسبوك)

البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على وصف بوتين بالقاتل

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) (رويترز)

كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع زلزال في الجزائر (فيديو)

آثار دمار الذي خلفه الزلزال في ولاية بجاية الجزائرية

نهاية سعيدة.. دب يطارد المارة في شوارع روسيا (فيديو)

الدب الروسي يطارد المارة في شوراع مدينة "نيجنفارتوفسك" (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وقصة “وزير الغلابة”

(الجزيرة)

مصر.. غليان في القليوبية واحتجاجات بعد مقتل شاب على يد ضابط شرطة (فيديو)

صورة متداولة للشاب المصري ضحية ضابط الشرطة وسط مظاهرات غضب في القليوبية (مواقع التواصل)

لقب بـ”حاسوب القرآن”.. مسلمو مالي يودعون “الشيخ يعقوب” بعد وفاته أثناء الصلاة (فيديو)

الشيخ المالي الراحل يعقوب بغايوغو الملقب بـ "حاسوب القرآن" (مواقع التواصل)

خمس معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن اليوم العالمي للمرأة

مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدريد بإسبانيا في 8 مارس/ آذار 2020 (رويترز ـ أرشيف)