شعر به سكان 12 ولاية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر ويخلف إصابات وانهيارات (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ولايتي بجاية وجيجل شرقي الجزائر، اليوم الخميس، شعر به سكان 12 ولاية، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص وانهيار جزئي لمبانٍ قديمة، حسبما أفاد بيان حكومي.

ووفق بيان مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (حكومي)، فإن الهزة الأرضية ضربت ولاية بجاية حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).

وحدّد مركز الهزة على بعد 28 كيلومترا شمال شرقي منطقة رأس كاربون بالولاية (في البحر المتوسط)، بينما أظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل انهيار بعض المباني وتصدعات بالشوارع.

وأفادت إدارة الحماية المدنية، بأن الهزة شعر بها سكان 12 ولاية، هي بجاية وجيجل وسكيكدة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج (شرق)، وتيزي وزو وبومرداس والجزائر وتيبازة والبويرة (وسط).

اللهم أشفي كل من اصيب في حادث

زلزال الجزائر يا الله 💔🇩🇿 pic.twitter.com/IbEZ9Wkvj4 — Novelist-Řăêđā❤ (@Eylul_R8009) March 18, 2021

وأضافت، في بيان، أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن، ولكن سُجلت حالات هلع وسط سكان بجاية وخروج من المنازل، وتم إجلاء شخص تعرض لجروح خفيفة.

وكذلك سجلت انهيارا جزئيا لمبان قديمة خالية من السكان، إضافة لانهيار سلالم وشرفات عمارات.

وصول اول فيديو من بجاية

الخسائر المادية بسبب الزلزال وحالة هلع وخوف بين المواطنين

الفيديو بجانب ثانوية ابن سينا بأعالي مدينة بجاية.

Bejaia#زلزال#الجزاير pic.twitter.com/qjw1A9184d — Mehdi Italiano tipaziano (@MTipaziano) March 18, 2021

وبشأن ولاية جيجل الساحلية، قالت إدارة الحماية إنه تم تسجيل إصابة خمسة أشخاص بكسور والتواءات بسبب الهلع والفزع.

ومن ضمن المصابين الخمسة، أجلي شخص أصيب بكسر في الكاحل إثر قفزه من الطابق الأول، إضافة إلى امرأة تعاني ارتفاعا في ضغط الدم، على إثر حالة فزع وهلع شديدين.

إنهيار جزئي 3 منازل قديمة وحالة من الهلع وسط السكان على اثر #هزة_أرضية أرضية ببجايةhttps://t.co/a1cvo2fOvw pic.twitter.com/HXBaCtCJzW — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 18, 2021

ودعت إدارة الحماية المواطنين إلى الحيطة والحذر بسبب هزات ارتدادية محتملة في المنطقة. ومساء الأربعاء (التاسعة بتوقيت غرينتش) سجلت المنطقة نفسها هزة أرضية بشدة 4 درجات.

وكان أكبر زلزال عرفته الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، وقع في مايو/ أيار 2003، حيث بلغت قوته 6.8 درجات، وخلف قرابة ألفي قتيل في العاصمة ومحافظة بومرداس وسط الجزائر.