البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على وصف بوتين بالقاتل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل.

ولدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادما على تصريحه وقلقا من أن يكون قد أضر أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا، قالت ساكي: “كلا، الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر”.

Jen Psaki says Biden has no regrets about calling Putin a "killer" pic.twitter.com/tKiIMpF6yE

— Aaron Rupar (@atrupar) March 18, 2021