البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على وصف بوتين بالقاتل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل.

ولدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادما على تصريحه وقلقا من أن يكون قد أضر أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا، قالت ساكي: “كلا، الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر”.

Jen Psaki says Biden has no regrets about calling Putin a "killer" pic.twitter.com/tKiIMpF6yE — Aaron Rupar (@atrupar) March 18, 2021

ورد بوتين، اليوم الخميس، بالقول إن المرء لا يرى إلا خصاله.

وقال بوتين إنه يعرف الرئيس الأمريكي شخصيا وإنه يتمنى له صحة طيبة وذلك في إشارة على ما يبدو إلى عمر بايدن البالغ 78 عاما.

وأضاف “أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: (من به عيب يراه في الآخرين). هذا ليس نابعا من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال. المعنى النفسي هنا عميق للغاية”.

وتابع “نحن دوما نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاما”.

وقال بايدن خلال لقاء تلفزيوني إن بوتين “قاتل” و”سيدفع الثمن” وسيواجه “عواقب” بسبب ما تقول واشنطن إنه تدخل روسي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

وأعلنت روسيا استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة “للتشاور وتحليل العلاقة مع واشنطن” عقب تصريحات بايدن.