القره داغي يوجه رسالة لغوتيريش بعد تحذيره من ارتفاع كراهية المسلمين إلى “مستويات وبائية”

ثمّن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذر فيه من ارتفاع التمييز والكراهية للمسلمين إلى “مستويات وبائية”.

وكتب القره داغي عبر فيسبوك “إنني باسمي شخصيًا وباسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كل العالم أقدر وأثمن الموقف الشجاع الذي بدر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي حذر فيه من ارتفاع التمييز والكراهية للمسلمين إلى مستويات وبائية داعيًا إلى مواجهة هذا التحدي العالمي المتمثل في “الإسلاموفوبيا والتعصب الأعمى والتمييز ضد المسلمين”.

وأضاف “إنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من يريد بناء علاقة شراكة لا وصاية ولكل من يمنع استصدار الأحكام المنافية للواقع ولا يقر بالإجابة المعلبة التي تشجع على التوحش من كل الأطراف”.

وقال القره داغي “إن الخلل العام والقصور في الوعي وارتهان الإرادة ليسوا ناجمين عن عجز في الأفكار فحسب بل عن تقصد يفضي إلى الدم، هناك سياسات جائرة تشجع على الظلم والدم، المسلمون اليوم جزء من البشرية ولا يمكن إطلاق حكم على شعوب بأكملها وعلى ديانة كما لا يمكن أن نقرّ بوجود رؤيتين إما معي أو ضدي”.

وأكد أن” التطرف واللاقانون لا يعالجان بالدم والسلاح بل بالفكر وتعميق التسامح، الاسلام والسلام العالمي فكرة لا تنبت إلا في ظلال العدل”.

واختتم القره داغي بالقول “أضع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كل مكان في مواجهة مع كل تطرف نحن دعاة رحمة وإسلامنا ديانة خير”.

Racism is abhorrent & ugly, and it plagues our world.

We must reject and condemn it without reservation, without hesitation, without qualification, every time and everywhere.

— António Guterres (@antonioguterres) March 17, 2021