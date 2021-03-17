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مقتل 8 بإطلاق نار في 3 مراكز للتدليك في ولاية جورجيا الأمريكية (فيديو)

17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202111:40 AM (مكة المكرمة)

قتل 8 أشخاص بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية، في حين ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاما يشتبه في أنه على علاقة بارتكاب الجرائم الثلاث.

وأفادت الشرطة المحلية ووسائل إعلام، في مقاطعة شيروكي أن 4 أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز “يونغز آيجان مساج” للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على فيسبوك أن “المشتبه فيه بإطلاق النار قيد الاعتقال حاليا”.

المتهم بإطلاق النار “روبرت آرون لونغ”21 عاما (رويترز)

العثور على جثث 4 نساء

وأكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على 4 نساء مقتولات في مؤسستين للأعمال كشفت وسائل الإعلام أنهما مركزي “غولد مساج سبا” و”آروما ثيرابي سبا” للتدليك في مدينة أتلانتا.

وقالت إدارة الشرطة في بيان “فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على 3 نساء مقتولات داخل الموقع بإصابات ناتجة عن أعيرة نارية”.

وأوضحت أنه وخلال معاينتهم مسرح الجريمة، أُبلغ رجال الشرطة عن حدوث إطلاق نار في موقع آخر في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا أنها مقتولة بإطلاق النار عليها أيضا.

وذكرت شبكة “سي إن إن” نقلا عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا أنهن آسيويات.

وقال متحدث باسم شرطة أتلانتا لفرانس برس إن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع الثلاثة التي حصل فيها إطلاق نار “تشير إلى أنه من المرجح جدا أن المشتبه فيه لدينا هو نفسه”.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن المحققين يعملون من كثب للتأكيد بشكل لا لبس فيه من الترابط بين القضايا الثلاث.

وعرّفت وسائل إعلام المشتبه فيه بأنه “روبرت آرون لونغ” ويبلغ من العمر 21 عاما ومحتجز لدى الشرطة.

المصدر : الفرنسية

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