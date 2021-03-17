البث الحي
الأخبار

لقب بـ”حاسوب القرآن”.. مسلمو مالي يودعون “الشيخ يعقوب” بعد وفاته أثناء الصلاة (فيديو)

الشيخ المالي الراحل يعقوب بغايوغو الملقب بـ "حاسوب القرآن" (مواقع التواصل)
الشيخ المالي الراحل يعقوب بغايوغو الملقب بـ "حاسوب القرآن" (مواقع التواصل)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202103:07 PM (مكة المكرمة)

في جنازة مهيبة ودع مئات المسلمين في مالي الشيخ يعقوب بغايوغو الملقب بـ”حاسوب القرآن” الذي توفي أثناء صلاة العشاء يوم الخميس الماضي.

وتحصّل الشيخ يعقوب على هذا اللقب لشدة إتقانه الحفظ والرسم القرآني بأرقام الآيات والأسطر والصفحات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لمراسم الدفن والجنازة حشودا كبيرة في وداع الشيخ يعقوب بغايوغوالذي توفي عن عمر ناهز 46 عاماً.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع صديق الشيخ الذي أكد وفاته يوم الخميس الماضي بعد صلاة المغرب بمسجد أبي بكر الصديق في مالي، إذ ألقى موعظة عن الموت والصبر ثم توفي بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء التي كان يؤمها.

 

ونشر الصحفي محمد سرحان صورا من الجنازة والصلاة على الشيخ في صفحته على فيسبوك وقال “إنها حسن الخاتمة: صام يوم الخميس ثم أفطر وقدم محاضرة بالمسجد بين المغرب والعشاء ثم فاضت روحه أثناء الصلاة”.

وقال الكاتب محمد الأمين سوداغو من بوركينا فاسو “جنازة مهيبة جداً لحاسوب القرآن الأخ الأفريقي المالي الحافظ يعقوب بغايوغو. سمي بحاسوب القرآن لإتقان حفظه. توفي بعد تكبيرة الإحرام يوم الخميس الماضي، وبعد إلقائه محاضرة عن الموت والصبر وبعده”.

ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو من محاضرات الشيخ في التجويد والتفسير، وقال أحد المغردين “شعب مسلم منسي وقارة منسية، لعلكم منسيون في الأرض معروفون في السماء إن شاء الله”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

داعية إسلامي: تدوين الحديث بدأ في عهد النبي و”البخاري” أصح كتاب بعد القرآن

قال الداعية الإسلامي الدكتور ماهر علوان، لبرنامج “أيام الله” الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إن كتابة الأحاديث الشريفة بدأت في عهد النبي الكريم، إذ كان محفوظا في الصدور والسطور معا.

المزيد من الأخبار

أيمن موسى.. حملات إلكترونية للإفراج عن شاب مصري معتقل منذ نحو 8 سنوات (فيديو)

وزراء خارجية “التعاون الخليجي”: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل صواريخها البالستية وملفها النووي

انطلقت الدورة الـ 147 من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي (وكالة الأنباء القطرية)

بايدن: بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

مجهول يضع “تمثالا عاريا” لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسط تل أبيب

تمثال عارٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي(رويترز)
الأكثر قراءة

الفنانة المصرية جيهان فاضل تدفع ثمن مساندتها لثورة يناير (فيديو)

الممثلة المصرية جيهان فاضل (فيسبوك)

الأردن.. أول تعليق من “فتى الزرقاء” عقب الحكم بإعدام 6 من الجناة (فيديو)

فتى الزرقاء وجه رسالة للشعب الأردني والملك وهيئة المحكمة (مواقع التواصل)

أول عضوة منتخبة بالمكتب السياسي لحماس تكشف سر تأخر تمثيل المرأة وتوجه رسالة للقادة العرب (فيديو)

د. جميلة الشنطي أول عضوة منتخبة في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

رئيس التحالف الليبي الأمريكي: مرتزقة فاغنر لن يخرجوا من ليبيا دون اتفاق دولي (فيديو)

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)