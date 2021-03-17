لقب بـ”حاسوب القرآن”.. مسلمو مالي يودعون “الشيخ يعقوب” بعد وفاته أثناء الصلاة (فيديو)

في جنازة مهيبة ودع مئات المسلمين في مالي الشيخ يعقوب بغايوغو الملقب بـ”حاسوب القرآن” الذي توفي أثناء صلاة العشاء يوم الخميس الماضي.

وتحصّل الشيخ يعقوب على هذا اللقب لشدة إتقانه الحفظ والرسم القرآني بأرقام الآيات والأسطر والصفحات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لمراسم الدفن والجنازة حشودا كبيرة في وداع الشيخ يعقوب بغايوغوالذي توفي عن عمر ناهز 46 عاماً.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع صديق الشيخ الذي أكد وفاته يوم الخميس الماضي بعد صلاة المغرب بمسجد أبي بكر الصديق في مالي، إذ ألقى موعظة عن الموت والصبر ثم توفي بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء التي كان يؤمها.

جنازة مهيبة جداً "لحاسوب القرآن" الأخ الأفريقي المالي الحافظ يعقوب بغايوغو سمي بحاسوب القرآن لإتقان حفظه، الذي توفي بعد تكبيرة الاحرام يوم الخميس الماضي وبعد إلقائه محاضرة عن الموت والصبر وبعده، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/45x2IGeD7j — 🇧🇫الكاتب محمد الأمين سَوادُغُو (@Mouhamed_sawa) March 14, 2021

ونشر الصحفي محمد سرحان صورا من الجنازة والصلاة على الشيخ في صفحته على فيسبوك وقال “إنها حسن الخاتمة: صام يوم الخميس ثم أفطر وقدم محاضرة بالمسجد بين المغرب والعشاء ثم فاضت روحه أثناء الصلاة”.

وقال الكاتب محمد الأمين سوداغو من بوركينا فاسو “جنازة مهيبة جداً لحاسوب القرآن الأخ الأفريقي المالي الحافظ يعقوب بغايوغو. سمي بحاسوب القرآن لإتقان حفظه. توفي بعد تكبيرة الإحرام يوم الخميس الماضي، وبعد إلقائه محاضرة عن الموت والصبر وبعده”.

ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو من محاضرات الشيخ في التجويد والتفسير، وقال أحد المغردين “شعب مسلم منسي وقارة منسية، لعلكم منسيون في الأرض معروفون في السماء إن شاء الله”.