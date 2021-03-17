مجهول يضع “تمثالا عاريا” لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسط تل أبيب

أزالت الشرطة الإسرائيلية تمثالا برونزيا يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عاريا بوضعية القرفصاء” في العاصمة تل أبيب.

وقالت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية إنه تم العثور على التمثال في ساحة “هابيما” في تل أبيب، وأوضحت أن البلدية أصدرت أمرا بإزالة التمثال، في حين شرعت الشرطة باستجواب المارة عنه”.

وذكرت الصحيفة أن الفنان الذي صنع التمثال لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن التمثال أُطلق عليه اسم “بطل إسرائيلي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التمثال وضع “بشكل غير قانوني، دون تصريح ويشكل خطرا على المارة”.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة، في 23 من الشهر الجاري لانتخاب 120 عضوا للكنيست الإسرائيلي، سيقررون هوية رئيس الوزراء القادم.

وقبل أيام انتهت عملية تقديم القوائم الانتخابية، وتقدم 39 حزبا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 من الشهر الجاري، لاختيار 120 نائبا بالكنيست.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 11 قائمة فقط ستتمكن من الدخول إلى الكنيست، لكنها تتوقع فوز أحزاب اليمين المتطرف والأشد تطرفا والأحزاب الأصولية بثلثي المقاعد.

ويتوقع أن يحافظ حزب الليكود بزعامة نتنياهو على قوته كأكبر الأحزاب، لكن يتوقع ألا يحظى نتنياهو بأغلبية نيابية لمعارضة أحزاب يمينية مشاركته بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.