“عودي إلى مالي”.. ناشطة فرنسية تتعرض لاعتداء عنصري أمام الشرطة (فيديو)

تعرضت الناشطة الفرنسية من أصول مالية، أسا تراوري، لاعتداء عنصري من طرف مجموعة من الأشخاص البيض أمام مسرح (أوديون) بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووثقت كاميرا هاتف الناشطة لحظة الاعتداء عيلها، حيث وصفها الشخص المعتدي بالغبية وانهال عليها بعبارات نابية وعنصرية.

وطالب المعتدي من الناشطة الفرنسية بضرورة العودة إلى وطنها الأصلي مالي قائلا “أنت لا تحبين الفرنسيين إذا عودي لبلدك”.

وردت الناشطة الفرنسية بغضب “عليك أن تعترف بأنك مجرد عنصري”.

وظهرت تراوري في الفيديو وهي تلوم رجال الشرطة الذين تركوا المعتدي يرحل دون توقيفه.

وقالت لرجال الشرطة “لقد تعرضت للاعتداء اللفظي أمامكم من شخص ينتمي لليمين المتطرف”.

وأضافت “هذا رجل عنصري والعنصرية جريمة وأنتم تركتموه يمضي لحال سبيله.. هذه فضيحة”.

Assa Traoré victime d’une agression raciste, devant le théâtre de l’odeon; « Rentre au Mali » « t’es financé par les rotschild ». La gendarmerie a exfiltré l’agresseur et la laissé repartir malgré les protestations de la concernée. Des dizaines de témoins oculaires. pic.twitter.com/DBnMFCnpKy — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) March 16, 2021

وكانت الناشطة ذات الأصول المالية قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حين أكدت أن الأفارقة ليسوا بأمان في الجمهورية الفرنسية.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قولها “أخي أداما تراوري مات من أجل فرنسا”.

Voici la scène filmée par le téléphone de Assa Traoré, ou l’on entend clairement un homme lui dire : « t’aime pas la france, dégage, retourne au Mali conasse, retourne au Mali batarde » https://t.co/D3n4Meoqju pic.twitter.com/QzA3P2B3hc — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) March 16, 2021

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت خطة لمحاربة العنصرية ومعاداة السامية خصصت لها اعتمادات بقيمة 108 ملايين دولار.

وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، من بينها تشديد العقوبات على جرائم العنصرية ومعاداة السامية، بحيث لن تبقى محاربة التصريحات العنصرية ضمن اختصاص قانون الصحافة، بل ستضم لقانون العقوبات، واستهدفت الخطة مجالات القضاء والتعليم والإنترنت.