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“عودي إلى مالي”.. ناشطة فرنسية تتعرض لاعتداء عنصري أمام الشرطة (فيديو)

الناشطة الفرنسية من أصول مالية تحتج على الشرطة لعدم تطبيق قانون مكافحة العنصرية (مواقع التوالص الاجتماعي)
الناشطة الفرنسية من أصول مالية تحتج على الشرطة لعدم تطبيق قانون مكافحة العنصرية (مواقع التوالص الاجتماعي)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202110:52 PM (مكة المكرمة)

تعرضت الناشطة الفرنسية من أصول مالية، أسا تراوري، لاعتداء عنصري من طرف مجموعة من الأشخاص البيض أمام مسرح (أوديون) بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووثقت كاميرا هاتف الناشطة لحظة الاعتداء عيلها، حيث وصفها الشخص المعتدي بالغبية وانهال عليها بعبارات نابية وعنصرية.

وطالب المعتدي من الناشطة الفرنسية بضرورة العودة إلى وطنها الأصلي مالي قائلا “أنت لا تحبين الفرنسيين إذا عودي لبلدك”.

وردت الناشطة الفرنسية بغضب “عليك أن تعترف بأنك مجرد عنصري”. 

وظهرت تراوري في الفيديو وهي تلوم رجال الشرطة الذين تركوا المعتدي يرحل دون توقيفه.

وقالت لرجال الشرطة “لقد تعرضت للاعتداء اللفظي أمامكم من شخص ينتمي لليمين المتطرف”.

وأضافت “هذا رجل عنصري والعنصرية جريمة وأنتم تركتموه يمضي لحال سبيله.. هذه فضيحة”. 

وكانت الناشطة ذات الأصول المالية قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حين أكدت أن الأفارقة ليسوا بأمان في الجمهورية الفرنسية.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قولها “أخي أداما تراوري مات من أجل فرنسا”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت خطة لمحاربة العنصرية ومعاداة السامية خصصت لها اعتمادات بقيمة 108 ملايين دولار.

وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، من بينها تشديد العقوبات على جرائم العنصرية ومعاداة السامية، بحيث لن تبقى محاربة التصريحات العنصرية ضمن اختصاص قانون الصحافة، بل ستضم لقانون العقوبات، واستهدفت الخطة مجالات القضاء والتعليم والإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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