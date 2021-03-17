عبر “الفلاش موب”.. عرب 48 يسلطون الضوء على حوادث القتل بالرصاص (فيديو)

سقط 12 شابا فجأة على الأرض ببطء وبشكل مسرحي، ظهيرة السبت الماضي، في ساحة ديزنغوف بتل أبيب، ما سبب حالة من الصدمة والارتباك بين الإسرائيليين الموجودين بكثافة في المكان.

وباغت محمد جبارين -منظم التجمع التمثيلي المفاجئ (فلاش موب)- الإسرائيليين بسؤالهم: “هل خفتم؟”. طرح هذا السؤال على المارة قبل أن يشرع في شرح الهدف من التجمع، وهو لفت الانتباه إلى تصاعد حالات إطلاق النار داخل المجتمع العربي في إسرائيل واتهام الشرطة بالفشل في التصدي للعنف.

وسبق أن قُتل ما لا يقل عن 24 مواطنًا من عرب 48 في إسرائيل بالرصاص، هذا العام، معظمهم على أيدي مهاجمين مجهولين من داخل بلداتهم وقراهم، وأصبحت حوادث إطلاق النار -التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات- قضية محورية بالنسبة للأقلية التي تشكل 21% من السكان قبل الانتخابات العامة في 23 من مارس/آذار الماضي.

وتجسدت أصدق ترجمة للحزن في حالة والد أحد هؤلاء الضحايا يدعى ناصر حمد الذي كان قد وصل إلى بيته مع ابنه عندما سمع صوت رصاص من نافذته، فهرع مسرعا للخارج ووجد ابنه محمد (21 عامًا) ممددًا على الأرض، وقال حمد لوكالة رويترز “هذا قبر ابني الشهيد محمد الناصر إللي انغدر بإيد مجرمين لا يخافون الله”.

لكن التجمعات المفاجئة (فلاش موب) هي محاولة لزيادة الوعي بحوادث إطلاق النار في قلب البلدات الإسرائيلية اليهودية، ويتهم المتظاهرون الشرطة بغض الطرف عن العنف الذي يقولون إنه نتيجة للفقر وسنوات من قلة الاستثمار في مجتمعات الأقليات.

وتقول شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة غير المشروعة واعتقال جميع المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال وسيم بدر لوكالة رويترز إن “مكافحة العنف والجرم الخطير هو تحدٍ وهدف مشترك لشرطة إسرائيل وللمجتمع العربي، نحن نواصل عملنا في الميدان لكي نجمع الأسلحة غير القانونية، ولكي نُحيل كافة المجرمين في الجرم الخطير بما في ذلك استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني بما في ذلك إطلاق النار لنحيلهم إلى العدالة”.

وقالت عناب محاجنة (19 عامًا) في احتجاج أم الفحم، الجمعة الماضية “الحل الوحيد لمحاربة تقاعس الشرطة وتورطها في الإجرام إنه ننزل عالشارع ونحشد جماهيرنا العربية الفلسطينية”.