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فرنسا تفتح تحقيقا بشأن “كلوب هاوس”

تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي لا يملك حتى الآن مقرا في دول الاتحاد الأوربي (غيتي)
تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي لا يملك حتى الآن مقرا في دول الاتحاد الأوربي (غيتي)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202110:50 PM (مكة المكرمة)

أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بشأن طريقة استخدام الشبكة الاجتماعية (كلوب هاوس) المعلومات الخاصة لمستخدميها.

وأشارت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (كنيل) إلى أن التحقيق من شأنه التأكد من سريان القانون الأوربي لحماية البيانات على “كلوب هاوس” ومدى احترام الشبكة له.

وأوضحت اللجنة أنها قد تلجأ إلى صلاحياتها في حال ثبوت عدم التزام الشبكة بهذه التشريعات.

وقد سجل هذا التطبيق الحديث النشأة ازديادًا كبيرًا في معدلات الاستخدام حول العالم إثر تدابير الحجر المنزلي المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتثير (كلوب هاوس) تساؤلات كثيرة مرتبطة باستعمال بيانات مستخدميها الخاصة أو بشأن سلامتها التقنية.

وأشارت هيئة (كنيل) في بيان أنها جمعت عريضة في فرنسا لأكثر من عشرة آلاف توقيع بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق “كلوب هاوس”.

ولفتت إلى أن التطبيق الأمريكي لا يملك أي مقر في الاتحاد الأوربي وفق التحقيقات الأولية.

يذكر أن تطبيق (كلوب هاوس) عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي عن طريق الدردشة الصوتية المباشرة.

وحققت خدمة (كلوب هاوس) نجاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

ويمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص حول موضوعات مختلفة، من السياسة إلى الاقتصاد وحتى القضايا الاجتماعية والموضوعات الخفيفة.

ويستضيف التطبيق مناقشات بين أصحاب رؤوس الأموال، ومجموعة متنوعة من البرامج الحوارية للمشاهير والعروض المسرحية والمناقشات السياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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