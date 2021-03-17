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بملاعق وصحن خال.. أمهات مختطفين بصنعاء يصرخن لإنقاذ أبنائهن (فيديو)

رادت الأمهات إيصال صرخة الجائعين المغيبين داخل السجون (يوتيوب)
رادت الأمهات إيصال صرخة الجائعين المغيبين داخل السجون (يوتيوب)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202103:11 PM (مكة المكرمة)

احتجت عدد من أمهات مختطفين في صنعاء على تعذيب أبنائهم بالتجويع داخل سجن الأمن السياسي (المخابرات) التابع لجماعة الحوثي.

وتجمعت الأمهات يوم الإثنين الماضي في وقفة نظمتها “رابطة أمهات المختطفين” أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء وأخذن يطرقن بالملاعق على صحون فارغة تعبيرا عن تعذيب أبنائهن داخل السجن.

وأرادت الأمهات إيصال صرخة الجائعين المغيبين داخل السجون إلى جهات ومنظمات حقوق الإنسان على حد تعبيرهن، وقلن في بيان إنهن يلتقين بأبنائهن من خلف قضبان السجن ووجوههم شاحبة وأجسادهم نحيلة جداً، وهم جائعون ينتظرون وجبة الطعام المسموح للأمهات إحضارها مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

وتلت إحداهن بيانا قصيرا قالت فيه “نناشد نحن رابطة أمهات المختطفين إنقاذ حياة 114 مختطفا مدنيا بينهم 48 مختطفا مريضا يقبعون خلف سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أكثر من 5 سنوات ويتعرضون للتجويع الممنهج من قبل جماعة الحوثي”.

وأضافت “إننا ومن أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء نحمل جماعة الحوثي حياة وصحة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين داخل السجن ونطالب بسرعة إطلاق سراحهم”.

وتابعت “نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الانتهاكات بحق المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”.

ورفعت المحتجات لافتات تطالب بإنقاذ أبنائهن من الموت جوعا وتعذيبا داخل سجون الحوثي موجهات  مطالبهن إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

ورابطة أمهات المختطفين هي منظمة حقوقية غير حكومية تقوم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مختلفة في صنعاء وعدن للمطالبة بإطلاق المختطفين والمختفين قسريا لدى جماعة الحوثي وقوات التحالف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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