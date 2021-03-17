وزراء خارجية “التعاون الخليجي”: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل صواريخها البالستية وملفها النووي

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران صواريخها الباليستية وبرنامجها النووي.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري للتعاون الخليجي في دورته الـ147، الذي انعقد بمقر أمانته العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وبدأ اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وشارك في الدورة وزراء خارجية السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت إضافة إلى وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض .#قنا https://t.co/Mo42AoSHPo pic.twitter.com/jVehactIDY — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 17, 2021

وأثناء تلاوة البيان الختامي للاجتماع قال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف إن المجلس الوزاري “أكد على أن أي مفاوضات مستقبلية مع طهران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي”.

وترفض طهران أي تعديل على الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، وذلك برغم الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عليها لإجبارها على إعادة التفاوض على اتفاق يشمل برنامجها من الصواريخ الباليستية.

وحول المصالحة الخليجية قال الحجرف إن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري أكد ضرورة “تنفيذ كافة مقررات بيان العلا”.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية قال الحجرف “نقف مع السعودية في كافة الإجراءات لحماية مصالحها وحفظ أمنها، وندين مواصلة إيران تهريب السلاح إلى الحوثيين، وندعم جهود الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية”.

وكذلك أدان استهداف مليشيا الحوثي لمركز احتجاز مهاجرين في صنعاء بمقذوفين، واستمرارها في استهداف المدنيين في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وحول القضية الفلسطينية، أكد الحجرف أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود عام 1967، وأن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، بحسب البيان.

وحول الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، قال الحجرف إن المجلس الوزاري يعبر عن تقديره للجهود المتواصلة للقوات المسلحة بدول المجلس، خاصةً فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري”.