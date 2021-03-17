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الأردن.. أول تعليق من “فتى الزرقاء” عقب الحكم بإعدام 6 من الجناة (فيديو)

فتى الزرقاء وجه رسالة للشعب الأردني والملك وهيئة المحكمة (مواقع التواصل)
فتى الزرقاء وجه رسالة للشعب الأردني والملك وهيئة المحكمة (مواقع التواصل)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202103:22 PM (مكة المكرمة)

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة (فتى الزرقاء) أحدهم غيابيا، بينما برأت 7 آخرين.

كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات وآخر 15 سنة واثنين آخرين لمدة سنة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا). وقوبل الحكم بترحيب واسع من الأردنيين مؤكدين أن الجناة يستحقون حكمًا أكبر من الإعدام.

وظهر الفتى الضحية عقب النطق بالحكم في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على منصات التواصل، موجهًا الشكر إلى الملك عبد الله الثاني وهيئة المحكمة والشعب الأردني الذي ساند قضيته.

وقالت محكمة أمن الدولة في جلسة الحكم إن المدانين في القضية ارتكبوا جريمة روعت المجتمع وأرهبت محافظة الزرقاء خصوصًا والأردن بشكل عام، وتابعت “المدانون استهتروا بالنفس البشرية وارتكبوا أفعالًا انتهكت قدسيتها وحرمتها”.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها الإرهاب وترويع المجتمع وإحداث عاهة دائمة والشروع في القتل، والخطف الجنائي، واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ26 شاهدًا حتى تم اليوم النطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين اختطف الجناة الفتى البالغ من العمر 16 عامًا في مدينة الزرقاء أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، وقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه ثم تركوه في منطقة خالية.

وتابع ملك الأردن آنذاك تفاصيل العملية الأمنية التي قادت إلى إلقاء القبض على الجناة وشدد على اتخاذ أشد العقوبات كما وجه بتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية

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