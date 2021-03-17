الأردن.. أول تعليق من “فتى الزرقاء” عقب الحكم بإعدام 6 من الجناة (فيديو)

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة (فتى الزرقاء) أحدهم غيابيا، بينما برأت 7 آخرين.

كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات وآخر 15 سنة واثنين آخرين لمدة سنة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا). وقوبل الحكم بترحيب واسع من الأردنيين مؤكدين أن الجناة يستحقون حكمًا أكبر من الإعدام.

#فتى_الزرقاء

لو كان هناك ما أقسى من حكم الإعدام لاستحقه المجرمون القتلة الضالعون في هذه الكارثة. — محمد أبوعبيد (@mobeid) March 17, 2021

وظهر الفتى الضحية عقب النطق بالحكم في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على منصات التواصل، موجهًا الشكر إلى الملك عبد الله الثاني وهيئة المحكمة والشعب الأردني الذي ساند قضيته.

وقالت محكمة أمن الدولة في جلسة الحكم إن المدانين في القضية ارتكبوا جريمة روعت المجتمع وأرهبت محافظة الزرقاء خصوصًا والأردن بشكل عام، وتابعت “المدانون استهتروا بالنفس البشرية وارتكبوا أفعالًا انتهكت قدسيتها وحرمتها”.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها الإرهاب وترويع المجتمع وإحداث عاهة دائمة والشروع في القتل، والخطف الجنائي، واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ26 شاهدًا حتى تم اليوم النطق بالحكم.

الإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة #فتى_الزرقاء pic.twitter.com/5sIZiPU5Dj — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 17, 2021

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين اختطف الجناة الفتى البالغ من العمر 16 عامًا في مدينة الزرقاء أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، وقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه ثم تركوه في منطقة خالية.

وتابع ملك الأردن آنذاك تفاصيل العملية الأمنية التي قادت إلى إلقاء القبض على الجناة وشدد على اتخاذ أشد العقوبات كما وجه بتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

والله الاعدام رحمة لهم 💔

المفروض يعاقبون بنفس فعلتهم بالضحية #فتى_الزرقاء، عشان يعيشون نفس معاناته https://t.co/ptwgwaCVAY — ابراهيم المنيف (@altamimi14) March 17, 2021

محكمة أمن الدَّولة في #الأردن تحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على 5 من مرتكبي الجريمة المعروفة باسم #فتى_الزرقاء pic.twitter.com/1Te7bs8N2M — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) March 17, 2021

يستحقون ذلك بجدارة، الحكم شنقاً بحق مرتكبي جريمة #فتى_الزرقاء. — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) March 17, 2021