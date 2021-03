أيمن موسى.. حملات إلكترونية للإفراج عن شاب مصري معتقل منذ نحو 8 سنوات (فيديو)

أطلق ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي حملات مكثفة طالبوا فيها بالإفراج عن طالب هندسة اعتقل قبل نحو 8 سنوات يدعى أيمن موسى وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا.

ودشن الناشطون عدة وسوم للتضامن مع أيمن أبرزها (#8_سنين_كفاية) و(#الحرية_لأيمن_موسى) و(#عفو_رئاسى_لأيمن_موسى)، بالإضافة إلى عريضة إلكترونية أطلقها أصدقاء أيمن باللغتين العربية والإنجليزية وتفاعل عليها آلاف المصريين.

واعتقل أيمن على هامش أحداث رمسيس من وسط القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013 في قضية تجمهر شملت 68 آخرين ووجهت إليهم تهمًا عديدة بينها الشروع في القتل العمد وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات.

وبعد إحالتهم إلى الجنايات صدر الحكم عليهم جميعًا بالسجن المشدد 15 عامًا بالإضافة إلى 5 سنوات من المراقبة. وبعد سنة ونصف السنة من الحكم، رُفض النقض في القضية وأصبح الحكم باتًا ونهائيًا وغير قابل للطعن عليه.

لكن الغريب هو خروج عدد كبير من أفراد القضية بعفو رئاسي في الفترة ما بين عامي 2016 و2018 وغالبيتهم من الطلاب بينما لم تشمل قائمة العفو اسم أيمن، وفق عبدالرحمن الجندي وهو صديق لأيمن رافقه في السجن.

وفي السادس من أبريل/نيسان المقبل يكون أيمن قد أكمل 7 سنوات ونصف السنة، أي نصف مدة الحبس المحكوم بها وقانونًا يُسمح بالإفراج الشرطي عن المسجون بعد قضاء نصف مدة السجن المقررة.

وطالب مدشنو الحملات بالحرية لأيمن الذي اعتقل وهو في عمر 19 عامًا وأصبح الآن في سن السابعة والعشرين داخل محبسه بسجن وادي النطرون، محرومًا من أجمل أيام شبابه وحتى من وداع أبيه الذي توفي بينما يقبع ابنه خلف القضبان.

وكان أيمن موسى طالبًا متفوقًا في كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في القاهرة، ولاعبا محترفا لرياضتي الغطس والباركور. وفي السجن اضطر إلى التحويل إلى كلية نظرية وكرمه أصدقاؤه عند التخرج وهتفوا باسمه على منصة التخرج.

والجمعة الماضية، أصدرت 31 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيانًا دعت فيه السلطات المصرية إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” لإسكات المعارضين والصحفيين وحبسهم احتياطيًا لأجل غير مسمى. وبحسب تقارير حقوقية يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.

ومنذ ان أطاح الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013 ووصول وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في العام التالي، تكثّف السلطات المصرية حملات قمع لكل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.

"ساعدونا عشان حرية #أيمن_موسى اللى اتظلم فوق الوصف واللي اتحبس عنده ١٩ سنة ودلوقتي عمره ٢٧. أحسن سنين حياته ضاعت بلا ذنب"

Join us to demand freedom for Ayman Moussa who was imprisoned at 19, and is now 27, his best years wasted behind bars for no reason.https://t.co/9i9oYrRWmI

— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) March 13, 2021