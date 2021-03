وسط ضغوط هائلة.. ترقب لتقرير منظمة الصحة حول مصدر فيروس كورونا

يترقب العالم، الاطلاع على استنتاجات تقرير منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين، حول منشأ فيروس كورونا الذي انتشر من الصين أواخر عام 2019 ليجتاح كل دول العالم ويتسبب في موت مئات الآلاف.

التقرير الذي قام بإعداده خبراء منظمة الصحة العالمية الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة، يتوقع أن ينشر منتصف الأسبوع، وهو نتاج تعاون بين اختصاصيين أرسلتهم منظمة الصحة وخبراء صينيين.

Thanks @kakape for the opportunity to clarify our findings. One of the misunderstanding has been about the nature of our work in the past month. It was a joint @WHO – #China mission to review the July agreed phase 1 studies and plan a series of new studies. Work in progress. https://t.co/EbJo8ed9wa

— Peter Ben Embarek (@Peterfoodsafety) February 15, 2021