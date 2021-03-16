هجرت التدريس إلى المطبخ.. عراقية تقدم أشهى الأطباق العربية في أمريكا (فيديو)

هاجرت العراقية أم فهد إلى الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات، وبدأت مشروعها الصغير في شيكاغو لتكتشف شغفًا جديدًا في إعداد الأكلات العراقية للعرب المقيمين في أمريكا.

وانتقلت أم فهد من سلك التدريس إلى عالم المطبخ، ومن بين الأطباق العراقية التي تعدها أم فهد بنفسها لرواد مطعمها أكلة الدولمة وسمك الزبيدي والسمك المسقوف وغيرها من الأكلات العراقية المميزة، وتشرف على جميع مراحل تحضير الطعام حرصًا منها على مذاق عراقي أصيل.

وفي هذا الفيديو، تروي أم فهد للجزيرة مباشر قصتها مع افتتاحها “عراقها الصغير” في أمريكا، وفق تسميتها.