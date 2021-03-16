نتنياهو: ولي عهد أبو ظبي “تطوع” باستثمار 12 مليون دولار في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “تطوع” باستثمار 40 مليار شيكل، نحو 12 مليون دولار، في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن ولي عهد أبو ظبي أبلغه بأنه “يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد (جائحة) كورونا”.

وأعلنت الإمارات قبل أيام تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في عدة قطاعات، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية، في إسرائيل.

وأُعلن عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية جرت بين بن زايد ونتنياهو عقب إلغاء الأخير أول زيارة رسمية له إلى الإمارات بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن، عقب تعذر زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وتلا ذلك توقيع اتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.