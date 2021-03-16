اليمن.. محتجون مدعومون من المجلس الانتقالي يقتحمون قصر معاشيق بعدن ويدخلون مكاتب الوزراء (فيديو)

ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن عددا من المتظاهرين المدعومين من المجلس الانتقالي الجنوبي اقتحموا قصر معاشيق في عدن ووصلوا إلى مكاتب وسكن الوزراء.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر إن المتظاهرين اقتحموا بعض غرف الوزراء وعبثوا بمحتوياتها قبل انسحابهم إلى المدخل الرئيس للقصر.

واقتحم المتظاهرون قصر معاشيق الرئاسي مقر الحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن “احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية”.

وندد المتظاهرون الذين كانوا يهتفون ضد الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها بما قالوا إنه تردي في الخدمات والأوضاع المعيشية.

ويحتوي قصر معاشيق على مقرات عدة لمؤسسات رسمية، أبرزها قيادة جهاز الأمن القومي، ومبنى رئاسة الوزراء ومباني إقامتهم.

عاجل | متظاهرون يقتحمون قصر معاشيق الرئاسي مقر الحكومة اليمنية في مدينة #عدن احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية https://t.co/SpcwAsv00b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2021

الحكومة اليمنية

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 وقّعت الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برعاية سعودية ودعم أممي- اتفاق الرياض بهدف حل الخلافات بين الطرفين اليمنيين.

وتم الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

عاجل | متظاهرون يقتحمون البوابة الأولى لقصر معاشيق الرئاسي مقر الحكومة اليمنية في مدينة #عدن #اليمن

https://t.co/SpcwAsv00b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2021

ويرمي الاتفاق لحل الخلافات بين السلطة والمجلس، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي والمسيطرة بقوة السلاح على محافظات، من بينها العاصمة صنعاء شمال البلاد منذ عام 2014.

وتسببت الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل ما لا يقل عن 233 ألف شخص، في حين أصبح 80% من السكان يعتمدون على المساعدات وفق الأمم المتحدة.