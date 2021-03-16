البث الحي
الأخبار

شاهد: لحظة سقوط طائرة واصطدامها بسيارة على الطريق

اندلعت نيران كثيفة بعد سقوط الطائرة واصطدامها بالسيارة (مواقع التواصل)
اندلعت نيران كثيفة بعد سقوط الطائرة واصطدامها بالسيارة (مواقع التواصل)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202102:44 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا مراقبة منزلية لحظة سقوط طائرة خاصة على سيارة عابرة على الطريق في مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الإثنين.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها داخل السيارة.

ووفقًا لإدارة الطيران الفدرالية، تحطمت طائرة من طراز (بيتش كرافت بونانزا) ذات المحرك الواحد في مدينة بيمبروك باينز بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار نورث بيري في حوالي الساعة 3 مساءً.

وهرعت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ من الحرائق لمكان الواقعة إذ اندلعت نيران كثيفة بعد سقوط الطائرة واصطدامها بالسيارة، واستطاع رجال الإنقاذ إخراج امرأة وصبي صغير من السيارة المشتعلة ونقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال أحد سكان المنطقة لوسائل إعلام محلية “سمعنا دويا شديدة يشبه انفجار قنبلة فهرعنا إلى الخارج ووجدنا كل شيء يحترق”.

ولم يتم التعرف على ضحايا الحادث حتى وقت مبكر من مساء الإثنين، وفقا للمصدر ذاته. وستقوم إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في سبب الحادث.

المصدر : ديلي ميل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أذربيجان.. الرئيس علييف يتفقد مناطق محررة ومناورات للجيش بطائرات بيرقدار التركية (فيديو)

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

43 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم (وكالة الأناضول)

بطلة مسلسل صراع العروش تتضامن مع الثورة السورية في ذكراها العاشرة

الممثلة البريطانية إيميليا كلارك مع أحد شعارات الثورة السورية (إنستغرام)

بريطانيا تعتزم زيادة ترسانتها النووية 40% للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.. لماذا؟

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث للإنسان بعد 40 يوما تحت الأرض؟.. فريق فرنسي يخوض التجربة (فيديو)

رئيس البعثة كريستيان كلو يعلن عن الشروع في دخول الكهف لبدء تجربة الحجر تحت الأرض (مواقع التواصل الاجتماعي)

الفنانة المصرية جيهان فاضل تدفع ثمن مساندتها لثورة يناير (فيديو)

الممثلة المصرية جيهان فاضل (فيسبوك)

الفاتيكان يحسم الجدل حول “مباركة زواج المثليين”

البابا فرنسيس أعطى موافقته على نشر الوثيقة

شاهد: لاعب يستفز مدرب فريقه السابق بعد تسجيله هدفا

احتفال اللاعب الإنجليزي كيفين إليسون بعد تسجيل هدف ضد فريقه السابق موركامب (مواقع التواصل)