شاهد: لحظة سقوط طائرة واصطدامها بسيارة على الطريق

رصدت كاميرا مراقبة منزلية لحظة سقوط طائرة خاصة على سيارة عابرة على الطريق في مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الإثنين.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها داخل السيارة.

ووفقًا لإدارة الطيران الفدرالية، تحطمت طائرة من طراز (بيتش كرافت بونانزا) ذات المحرك الواحد في مدينة بيمبروك باينز بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار نورث بيري في حوالي الساعة 3 مساءً.

لحظات تحبس الأنفاس .. سقوط طائرة على سيارة في ولاية #فلوريدا الأمريكية ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين

المصدر: "ديلي ميل" #أمريكا pic.twitter.com/IxqAevXGJv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2021

وهرعت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ من الحرائق لمكان الواقعة إذ اندلعت نيران كثيفة بعد سقوط الطائرة واصطدامها بالسيارة، واستطاع رجال الإنقاذ إخراج امرأة وصبي صغير من السيارة المشتعلة ونقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال أحد سكان المنطقة لوسائل إعلام محلية “سمعنا دويا شديدة يشبه انفجار قنبلة فهرعنا إلى الخارج ووجدنا كل شيء يحترق”.

ولم يتم التعرف على ضحايا الحادث حتى وقت مبكر من مساء الإثنين، وفقا للمصدر ذاته. وستقوم إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في سبب الحادث.