رويترز: تعافي سوق العقارات في دبي سيكون بطيئا وعلى مدى طويل

قال تحليل لوكالة رويترز إن قطاع العقار في دبي شهد إقبالا في الأشهر القليلة الماضية بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، لكن تعافي هذا القطاع سيكون طويلا وبطيئا.

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن تطبيع علاقات الإمارات مع إسرائيل وتحسن علاقاتها مع قطر من الإيجابيات التي يمكن أن تعزز الاستثمار في دبي وسوق العقارات فيها.

وأشارت إلى أن سوق العقار في دبي عانت انخفاضا حادا في للنشاط في ذروة وباء كورونا، وسبق ذلك تراجع على مدى خمس سنوات.

وذكر التحليل أن اقتصاد دبي تضرر تضررا شديدا من جائحة كوفيد-19 العام الماضي بعد أن قلصت الشركات الوظائف مما تسبب في مغادرة العديد من العاملين الأجانب الداعمين للطلب في قطاع العقارات، والذي ساهم بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وأشار إلى أن العديد من المطورين أبطأوا المشاريع الجديدة أو أوقفوها العام الماضي. وهو ما أضر كثيرا بأرباح المطورين.

وأعلنت شركة إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، انخفاض صافي أرباحها العام الماضي بنسبة 58%، في حين منيت منافستها داماك العقارية بخسارة صافية قدرها 1.04 مليار درهم، أي أكثر من 283 مليون دولار.

وقال التحليل إن نشاط السوق انتعش في الأشهر الستة الأخيرة بعد رفع الإغلاقات وحظر التجول وانخفاض الإيجارات وسهولة الحصول على تمويل.

وتوقع أن تساهم سلسلة الإجراءات التي اتخذت لتخفيف قواعد التأشيرات طويلة الأجل والحصول على الجنسية في تعزيز معنويات السوق على المدى المتوسط والطويل.

لكنه حذر من أن استمرار انخفاض الإيجارات وتخمة المعروض، فإن طريق التعافي سيكون طويلا لأحد محركات الاقتصاد الرئيسية للإمارة.