أذربيجان.. الرئيس علييف يتفقد مناطق محررة ومناورات للجيش بطائرات بيرقدار التركية (فيديو)

زار رئيس أذربيجان إلهام علييف، محافظتين محررتين وتجول في عدة مناطق بسيارة قادها بنفسه، بحسب مشاهد بثتها عقيلته “مهريبان علييفا” عبر مواقع التواصل.

ويظهر رئيس أذربيجان في المشاهد وهو يشير طوال الطريق إلى القرى التي دمرت خلال المعارك مع أرمينيا.

ولدى توقفه عند أحد التجمعات السكنية، قال علييف إنهم بدأوا أعمال إعادة الإعمار وتشييد طرقات جديدة في المناطق المحررة.

وقال علييف إن أرمينيا حاولت خلال فترة احتلالها القضاء على الميراث التاريخي لأذربيجان، وأكد أنها لم تنجح في ذلك، وقال “لقد عدنا إلى هذه الأراضي كشعب بطل ومنتصر”.

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva and their daughter Leyla Aliyeva have today visited Fuzuli and Khojavand districts.

