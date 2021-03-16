توصية من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا

أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان، الإثنين، الدول بمواصلة استخدام لقاح “أسترازينيكا” في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف قالت سواميناتان “لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا”، وذلك في حين علقت دول عدة استخدام هذا اللقاح بسبب تعرض أشخاص تلقّوه لتجلطات دموية.

وتابعت “إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح”. وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19.

وقالت: “بناء على ما رأيناه إلى حد الآن في البيانات الأولية، لم ترتفع أعداد المصابين بتجلطات دموية”.

ألمانيا تعلق أسترازينيكا

فيما علقت ألمانيا بدورها، الإثنين، استخدام لقاح أسترازينيكا مع اقتراب الموجة الثالثة من الوباء في بلد يدعو الأطباء فيه إلى إغلاق فوري مجددا.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تدافع قبل أيام عن اللقاح البريطاني-السويدي. وقد أعطت الموافقة على استخدامه لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي تحول كبير الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الألمانية تعليق استخدام هذا اللقاح.

واعتبر المعهد الطبي بول-إرليش الذي ينصح الحكومة أنه “من الضروري إجراء فحوصات أخرى” بعد تسجيل حالات جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح في أوربا، بحسب الوزارة.

وحذت فرنسا وإيطاليا حذو ألمانيا بعد ظهر الاثنين.