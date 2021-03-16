بطلة مسلسل صراع العروش تتضامن مع الثورة السورية في ذكراها العاشرة

دونت الممثلة البريطانية إيميليا كلارك بطلة سلسلة (صراع العروش) الشهيرة عن الثورة السورية في ذكراها العاشرة على صفحتها في إنستغرام.

وكتبت إيميليا “مرت 10 سنوات منذ أن اتخذ الشعب السوري موقفاً من أجل الحرية والكرامة. لقد شاهدت فيلم (من أجل سما)، وأقف مع وعد (مخرجة الفيلم) وعائلتها وملايين السوريين الذين يناضلون من أجل السلام والكرامة”.

وضمنت إيميليا في تغريدتها صورة لها مع لوحة عليها شعار “تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة”، وهو الشعار الذي طبعته المخرجة السورية وعد الخطيب على فستانها الذي ارتدته خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي.

ودعت الممثلة البريطانية متابعيها لمشاهدة ودعم الفيلم الوثائقي السوري (من أجل سما) الحائز على جوائز عالمية.

المخرجة وعد الخطيب وزوجها الطبيب حمزة الخطيب وابنتهما سما في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 (غيتي)

وأنتج الوثائقي في سوريا والمملكة المتحدة وصدر في 2019، من إخراج وعد الخطيب والمخرج البريطاني إدوارد واتس.

وصوّر الفيلم على مدى 5 سنوات من داخل مدينة حلب المحاصرة، ويتتبع قصة وعد الخطيب التي تقع في الحب ثم تتزوج وتنجب طفلة اسمها سما.

كما يرصد الفيلم رحلة وعد كزوجة لحمزة الخطيب أحد الأطباء القلائل الذين بقوا في حلب المحاصرة وقيامهما بتربية ابنتهما سما أثناء الحرب الأهلية السورية.

عُرض الفيلم لأول مرة بمهرجان ساوث ويست في 11 مارس/آذار 2019، حيث فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم والمنافسة في مسابقة الأفلام الوثائقية، كما فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة.

راموس يتضامن

كما أعلن نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرجيو راموس تضامنه مع الثورة السورية بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاعها.

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه رقم 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية مع لقطات لنازحين سوريين تضرروا بسبب سياسات النظام السوري.

Hoy es el día de vestir el 10. Porque hoy se cumple una década de guerra en Siria. 10 años de sufrimiento para millones de niños y niñas. Súmate tú también a #Mi10xSiria de @unicef_es para seguir llevando a los niños y niñas sirios ayuda humanitaria https://t.co/97YbFyawPg pic.twitter.com/XskHMtycLa — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 15, 2021

وشارك راموس مجموعة من نجوم الرياضة العالمية مع منظمة اليونيسيف بمساعدة النازحين السوريين، مرفقا المقطع بتغريدة كتب فيها “اليوم هو يوم القميص العاشر، لأن اليوم يصادف عقدا من الحرب في سوريا، 10 سنوات من المعاناة لملايين الأطفال”.