شرطة ميانمار تضرب امرأة وتسحل محتجا ينزف (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد الشرطة في ميانمار وهم يعتدون بالضرب المبرح على امرأة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في البلاد.

كما يظهر المقطع أفرادا من الشرطة وهم يجرون أحد المحتجين وهو ينزف دما.

لقطات صادمة تُظهر قوات الشرطة في #ميانمار وهي تعتدي بالضرب على امرأة وتجر أحد المحتجين وهو ينزف pic.twitter.com/4YWvMq6LCo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2021

ونقلت تقارير إخبارية عن شهود عيان أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على متظاهرين يطالبون بالديمقراطية وقتلت اثنين على الأقل بعد يوم من مقتل عشرات المتظاهرين وإحراق مهاجمين لعدد من المصانع الممولة من الصين في مدينة يانغون.

#Myanmar security forces dragging a civilian in Dawbon, Yangon tonight. Not sure whether alive or dead. The woman in the video said he is dead.#WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance #Mar15Coup pic.twitter.com/kX0uqTdzxk — Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 15, 2021

وخرج المحتجون إلى الشوارع في تحد لتصعيد السلطات لاستخدام العنف بعد مقتل عشرات، أمس الأحد، في أعنف أيام الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي.