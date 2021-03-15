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شرطة ميانمار تضرب امرأة وتسحل محتجا ينزف (فيديو)

صعدت سلطات الإنقلاب في ميانمار من استخدام العنف ضد المتظاهرين (رويترز)
صعدت سلطات الإنقلاب في ميانمار من استخدام العنف ضد المتظاهرين (رويترز)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202112:02 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد الشرطة في ميانمار وهم يعتدون بالضرب المبرح على امرأة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في البلاد.

كما يظهر المقطع أفرادا من الشرطة وهم يجرون أحد المحتجين وهو ينزف دما.

ونقلت تقارير إخبارية عن شهود عيان أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على متظاهرين يطالبون بالديمقراطية وقتلت اثنين على الأقل بعد يوم من مقتل عشرات المتظاهرين وإحراق مهاجمين لعدد من المصانع الممولة من الصين في مدينة يانغون.

وخرج المحتجون إلى الشوارع في تحد لتصعيد السلطات لاستخدام العنف بعد مقتل عشرات، أمس الأحد، في أعنف أيام الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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