شرطة ميانمار تضرب امرأة وتسحل محتجا ينزف (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد الشرطة في ميانمار وهم يعتدون بالضرب المبرح على امرأة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في البلاد.

كما يظهر المقطع أفرادا من الشرطة وهم يجرون أحد المحتجين وهو ينزف دما.

ونقلت تقارير إخبارية عن شهود عيان أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على متظاهرين يطالبون بالديمقراطية وقتلت اثنين على الأقل بعد يوم من مقتل عشرات المتظاهرين وإحراق مهاجمين لعدد من المصانع الممولة من الصين في مدينة يانغون.

#Myanmar security forces dragging a civilian in Dawbon, Yangon tonight. Not sure whether alive or dead. The woman in the video said he is dead.#WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance #Mar15Coup pic.twitter.com/kX0uqTdzxk

